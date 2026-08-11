Попри відсутність титулів. Експринца Ендрю поховають з королівськими почестями, коли прийде час

Колишнього принца та герцога Йоркського Ендрю не залишать без королівського похорону, коли прийде його час. Ендрю, якого Чарльз III позбавив усіх титулів через зв’язки з Епштейном, залишається у списку членів королівської родини з такими привілеями.

Про те, що експринц Ендрю залишається в секретному урядовому списку членів королівської родини, які отримають гучні похоронні церемонії після своєї смерті, повідомили у Daily Mail.

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Кожна смерть члена королівської сім'ї має ретельно підготовлений план, за яким має відбуватися. Британська королівська родина використовує кодові назви мостів для секретних протоколів на випадок смерті монархів. Найвідомішими серед них є: Лондонський міст (Єлизавета II), Міст Менай (Чарльз III) та Форт-Брідж (принц Філіп).

Вміст протоколів тримаються в таємниці до смерті королівської особи. Проте у Daily Mail повідомили, що, ймовірно, похоронна церемонія Ендрю, коли прийде такий час, відбудеться у Каплиці Святого Георгія, перш ніж його поховають на Королівському цвинтарі у Фрогморі.

Раніше усіх членів королівської родини ховали у Королівському склепі під Каплицею Святого Георгія, втім через брак місця з 1930 року ця традиція дещо змінилася. Багатьох високопоставлених членів королівської родини, окрім монарха та їхніх найближчих родичів, ховали на Королівському цвинтарі. Приміром, дядько королеви Єлизавети, король Едуард VIII, який став герцогом Віндзорським після зречення від престолу в 1936 році, також похований у Фрогморі.

Що стосується носіїв труни, то у випадку з Ендрю вважається, що попросити взяти участь у цій службі можуть офіцерів Королівського флоту. Ендрю служив там з 1979 по 2001 рік, зокрема під час Фолклендської війни. За це він був нагороджений Південноатлантичною медаллю.

Коли король Чарльз позбавив свого молодшого брата королівських титулів, Ендрю також втратив почесне звання віцеадмірала Королівського флоту. Однак йому дозволили зберегти медалі, зароблені на службі.

Нагадаємо, що Чарльз позбавив свого брата королівського титулу «принца» в жовтні 2025 року. Перед тим, теж у жовтні 2025-го, Ендрю відмовився від інших своїх королівських титулів, у тому числі титулу герцога Йоркського. Це сталося після того, як Вірджинія Джуффре у своїй посмертно опублікованій автобіографії Нічия дівчина звинуватила його у кількох випадках сексуального насильства, яких зазнала, коли була ще підлітком. Ендрю завжди заперечував ці твердження.

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У лютому 2026 року експринца заарештували, йому висунули численні звинувачення у зв’язках із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Проте арешт Ендрю не був пов’язаний зі звинуваченнями у сексуальних злочинах. Поліція підозрювала, що колишній принц, обіймаючи посаду торгового посланця, нібито передавав конфіденційні матеріали Епштейну.