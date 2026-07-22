Копія батька. Принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися новим портретом принца Джорджа з нагоди 13-річчя

За даними HELLO!, автором портрета є довірений фотограф родини Метт Портеус, який також робив цьогорічні фото принцеси Шарлотти та принца Луї.

Знімок зроблений на сходах Кенсінгтонського палацу одразу після святкування Trooping The Colour — параду з нагоди офіційного дня народження короля Чарльза.

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На фото Джордж одягнений у темно-синій костюм і білу сорочку, але вже без краватки, з якою його бачили на параді. Хлопчик дуже нагадує свого батька, принца Вільяма.

«З 13-м днем ​​народження, Джордже!» — йдеться в повідомленні палацу.

Оновлено 16:45. Кенсінгтонський палац подякував усім за привітання та опублікував новий ролик за участі Джорджа. На кадрах хлопець стрибає по скалах, а також грається з молодшим братом та собакою.

Принц зараз перебуває на літніх канікулах після закінчення навчання в школі Ламбрук у Беркширі. У вересні він переїде з батьківського дому до Ітонського коледжу, де буде здобувати середню освіту.

Про те, що Джордж навчатиметься в Ітоні стало відомо в червні. Учні починають навчання в школі для хлопчиків у віці 13 років. Вартість навчання становить близько 63 тис. фунтів стерлінгів на рік.

Серед випускників коледжу — троє родичів принца Джорджа: батько, дядько, принц Гаррі, та рідний брат принцеси Діани, граф Спенсер. Також заснований у ХV столітті заклад є альма-матер для 20 британських прем'єр-міністрів, зокрема Девіда Кемерона та Бориса Джонсона.