Стала відома причина смерті зірки Парку Юрського періоду Сема Нілла

Боротьба актора з раком значно послабила його імунну систему. До того ж перед смертю Сем Нілл захворів на пневмонію. В інтерв'ю New Zealand Herald Ріма Те Віата зазначила, що Нілл був дуже роздратований тим, що серйозно захворів після того, як нарешті вилікувався від раку.

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«Насправді це жахливо. Якось в інтерв'ю він сказав, що не боїться смерті. Але він був розчарований. Він казав: „О Боже! Я щойно подолав рак, а тепер — дивись-но — в мене пневмонія. Що далі?“. Але зараз він вирушив у свою велику подорож», — сказала акторка. Нілл помер у віці 78 років.

«Сем пройшов чимало курсів хімієтерапії та імунотерапії. На щастя, це зрештою допомогло йому подолати рак крові. Однак лікування сильно підірвало його імунну систему. Його бідний організм просто виснажився. Останні кілька тижнів він був дуже хворий, і всі, хто його любив, бажали йому сил. Він не зміг подолати це нове випробування», — прокоментувала Лора Тінгл, політична оглядачка ABC і колишня кохана актора. Сем Нілл пішов із життя у колі родини.

У 2022 році у батька чотирьох дітей діагностували ангіоімунобластну Т-клітинну лімфому, і після кількох років хімієтерапії та лікування Сем у квітні 2026 року повідомив, що вилікувався від раку крові. За свою кар'єру актор знявся у понад 150 фільмах.