Працівник натиснув не ту кнопку. Радіостанція, яка «поховала» короля Чарльза, пояснила прикру помилку

У травні радіостанція Caroline під час прямого ефіру випадково повідомила про смерть короля Чарльза III. Як виявилось, один зі співробітників натиснув не ту кнопку і запустив в ефір заготовку на випадок смерті монарха.

Прикрий інцидент трапився 19 травня, коли король і королева перебували в Північній Ірландії. Ситуацію вже дослідив британський медіарегулятор Ofcome, передає The Independent.

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Ofcome під час власного розслідування ситуації знайшов кілька порушень стандартів мовлення на радіостанції. Radio Caroline, повідомивши слухачам про смерть короля, запустили в ефірі національний гімн. Після цього настала 16-хвилинна тиша. Ведучий програми The Barry Marsh Show, яка у той час мала транслюватися в прямому ефірі, продовжував працювати. Він навіть не підозрював, що слухачі його не чують.

Як виявилось, працівник радіостанції знайшов на студійному комп’ютері заздалегідь підготовлений файл на випадок смерті короля Чарльза III і вирішив його послухати. Втім натиснув не ту кнопку, тож запис потрапив в ефір. Після того, як чоловік усвідомив, що зробив, він запанікував і втік із будівлі радіостанції.

Тим часом ведучий Баррі Марш, в ефірі програми якого відбувся інцидент, працював дистанційно й продовжував вести своє шоу. Перш ніж помилку виявили та спростували повідомлення, пройшло пів години.

Британський медіареглятор звинуватив радіостанцію в порушенні точності інформації: мовники не повинні подавати як факт суттєво неточну інформацію. Також Ofcome звернув увагу на правило щодо виправлення серйозних помилок. Якщо в ефірі прозвучала істотна неточність, її необхідно виправити швидко та належним чином. У випадку із Radio Caroline цього не сталося. На думку регулятора, пів години для спростування настільки серйозного повідомлення — це занадто довго.

Відомо, що радіостанція оголосила догану працівнику, через якого запис потрапив в ефір. А файли, підготовлені на випадок смерті монарха, назавжди видалили зі студійного комп’ютера.