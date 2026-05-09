Скандальний репер Потап, який від початку повномасштабного вторгнення живе за кордоном, здивував заявою в Threads. Потапенко нібито готовий шукати кохання на шоу Холостяк.

Потап публічно звернувся до ведучого шоу Холостяк на СТБ Григорія Решетника, але він проігнорував повідомлення. «А де проходити кастинг, щоб стати наступним Холостяком? Гріша Решетник, напиши мені», — заявив Потапенко.

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У Мережі Потапа розкритикували. Не стримався і Фагот (учасник гурту ТНМК Олег Михайлюта). «**аний сором», — зазначив музикант під дописом Потапенка.

Потап зганьбився у Мережі / Фото: threads.com/@realpotap

8 травня Потап відсвяткував 45-річчя і заінтригував дописом. «До нової глави. Нехай вона стане найкращою з усіх, що були написані раніше», — підписав він кадри з Барселони.

Потап і Настя оголосили про своє розлучення 1 травня. Зараз Потап виступає з російськомовними хітами з репертуару гуртів Время и Стекло, Потап і Настя та Moзgi. Артист від початку повномасштабної війни живе за кордоном. У Потапа є син Андрій від першого шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою. Хлопець навчається у Великій Британії.

Як відомо, новим Холостяком на СТБ став В’ячеслав Кравцов — український баскетболіст, гравець Національної збірної України з баскетболу, майстер-спорту України міжнародного класу, чинний рекордсмен збірної України за проведеними іграми.