У 92 роки померла вдова колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера Ненсі

Ненсі Кіссінджер, дружина легендарного американського політика, дипломата й науковця Генрі Кіссінджера , померла у віці 92 років. Вона пережила свого чоловіка майже на три роки. Він помер у віці 100 років у листопаді 2023 року.

Як повідомляє New York Times із посиланням на заяву родини, Ненсі Кіссінджер померла у четвер в своєму будинку в Південному Кенті, тат Коннектикут.

«Ненсі Кіссінджер була джерелом ідей та поглядів, які вона застосовувала протягом усього свого життя в уряді та філантропії, а також була найціннішим та найдовіренішим радником Генрі», — написав колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг в соцмережі X.

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«Вона була неперевершеним дипломатом — такою ж мудрою, як і розсудливою — і я знаю, як Генрі захоплювався нею та любив її. Нам з Діаною пощастило називати її дорогою подругою та бачити їхнє надзвичайне партнерство в дії протягом десятиліть», — додав він.

Ненсі Кіссінджер ніколи не займала посаду дипломата, проте часто супроводжувала свого чоловіка у його дипломатичних місіях в різних куточках світу, з’являлась разом із ним на фотосесіях із впливовими світовими лідерами.

Ненсі була запеклою захисницею свого чоловіка. Вшановуючи пам’ять Ненсі Кіссіндежр, видання New York Post згадує нашумілий інцидент 1982 року, коли в міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті вона схопила людину, яка ображав її чоловіка і пригрозила дати йому ляпаса. Пізніше суд виправдав Кіссінджер за звинуваченням у нападі, назвавши її дії спонтанною, людською реакцією на образи, а також занепокоєнням станом її чоловіка. Тоді подружжя було на шляху до Бостона, де на Генрі Кіссінджера чекала операція на серці.

Цікава деталь — Ненсі Кіссінджер була зростом майже 1,8 метри, і вона височила над своїм чоловіком та іншими світовими лідерами. Жінка вирізнялася елегантністю та вишуканими стилем.

Кіссінджери одружилися в 1974 році, коли Генрі був державним секретарем, а Ненсі — радником із питань зовнішньої політики колишнього губернатора Нью-Йорка Нельсона Рокфеллера, який і познайомив пару. У подружжя не було дітей.