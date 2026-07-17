Жінка з голубами. Померла зірка комедії Сам удома 2 Бренда Фрікер

У віці 81 рік померла ірландська акторка і володарка премії Оскар Бренда Фрікер. Масовий глядач її добре знає за роллю жінки з голубами у комедії Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку .

Ірландська акторка Бренда Фрікер померла після тривалої хвороби, повідомляє Hello із посиланням на її агента Філа Белфілда.

«З великим сумом повідомляю новину про те, що улюблена акторка Бренда Фрікер мирно померла минулої ночі після тривалої хвороби у віці 81 року. Народжена та виросла в Дубліні, Бренда Фрікер безсумнівно заслуговує на звання легенди… Ми ніколи більше не побачимо її такою, і світ став гіршим через її відсутність. Для мене було честю знати, любити та працювати з нею, і вона завжди матиме місце в моєму серці та в серці багатьох шанувальників кіно та телебачення в усьому світі»", — йдеться в заяві Белфілда.

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Бренда Фрікер стала першою ірландською акторкою, яка отримала Оскар. Вона удостоїлася нагороди у 1990 році в номінації Найкраща жіноча роль другого плану у фільмі Моя ліва нога режисера Джима Шерідана.

Також вона запам’яталася за яскравою роллю другого плану жінки з голубами у комедії Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку.

Бренда Фрікер знялася у понад 30 фільмах та телевізійних постановках протягом кар'єри, яка тривала понад 60 років.

Серед найвідоміших фільмів Поле (1990), Тож я вийшла заміж за вбивцю з сокирою (1993), Ангели на полі (1994), Час убивати (1996), Вероніка Герен (2003) та Усередині я танцюю (2004).