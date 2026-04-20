Зірка серіалу Район Мелроуз. Помер американський актор Патрік Малдун

У віці 57 років раптово помер американський актор і проюсер Патрік Малдун. Його добре знають за популярним серіалом Район Мелроуз та фантастичним фільмом Пола Верховена Зоряний десант .

Як повідомляє Deadline, причиною раптової смерті Патріка Малдуна став серцевий напад.

Популярність прийшла до Патріка Малдуна завдяки ролі Остіна Ріда у культовій денній мильній опері Дні нашого життя. Загалом він знявся у 496 епізодах серіалу. Малдун вперше зіграв у ньому в 1992 році, а в останнє - в 2012-му.

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Ще один популярний серіал за участі Малдун — Район Мелроуз, в якому він грав негативного персонажа Річарда Харта у 1995 і 1996 роках.

Протягом акторської кар'єри, яка тривала понад 30 років, він зіграв у понад 94 фільмах, ще п’ять із його участю у найближчі роки вийдуть на екрани, зокрема фільм Кевіна Інтердонато Брудні руки (Dirty hands) має побачити світ у 2026 році.

Малдун також був талановитим музикантом. Він грав на гітарі та був вокалістом у рок-гурті The Sleeping Masses.

У Патріка Малдуна залишилася партнерка Міріам Ротбарт та батьки.