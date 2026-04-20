Зірка серіалу Район Мелроуз. Помер американський актор Патрік Малдун
Помер актор Патрік Малдун (Фото: thepatrickmuldoon/Instagram)
У віці 57 років раптово помер американський актор і проюсер Патрік Малдун. Його добре знають за популярним серіалом Район Мелроуз та фантастичним фільмом Пола Верховена Зоряний десант.
Як повідомляє Deadline, причиною раптової смерті Патріка Малдуна став серцевий напад.
Популярність прийшла до Патріка Малдуна завдяки ролі Остіна Ріда у культовій денній мильній опері Дні нашого життя. Загалом він знявся у 496 епізодах серіалу. Малдун вперше зіграв у ньому в 1992 році, а в останнє - в 2012-му.
Ще один популярний серіал за участі Малдун — Район Мелроуз, в якому він грав негативного персонажа Річарда Харта у 1995 і 1996 роках.
Протягом акторської кар'єри, яка тривала понад 30 років, він зіграв у понад 94 фільмах, ще п’ять із його участю у найближчі роки вийдуть на екрани, зокрема фільм Кевіна Інтердонато Брудні руки (Dirty hands) має побачити світ у 2026 році.
Малдун також був талановитим музикантом. Він грав на гітарі та був вокалістом у рок-гурті The Sleeping Masses.
У Патріка Малдуна залишилася партнерка Міріам Ротбарт та батьки.