Помер танцівник Олександр Гарбарчук, учасник переможного виступу Руслани на Євробаченні 2004

Про це повідомили у балеті Життя та співачка Руслана. Причиною смерті стала тривала важка хвороба.

«Останні роки Сашко так само мужньо, без зайвих слів і скарг, боровся за кожен новий день. Він хотів жити, хотів творити, бути з родиною. Ми всі до останнього вірили в диво», — йдеться у повідомленні балету.

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Фото: Ірина Мазур/Facebook

У 2021 році артисту діагностували рак шлунку.

«Сьогодні вночі не стало мого найближчого Друга… І це момент, який дуже важко пережити. Друг, з яким ми об'їздили весь світ, з яким ми дали сотні, якщо не тисячі концертів, який стояв зі мною на сцені Євробачення… Справжній, безмежний, веселий, щирий, талановитий, патріотитичний, драйвовий, натхненний — таким був і таким назавжди залишиться у наших серцях. Біль такий, що зараз важко навіть дихати», — написала Руслана.

Команда балету розповіла, що Олександр Гарбарчук прийшов у трупу юних хлопцем, і на довгих 25 років став його важливою частиною.

«За чверть століття ми з ним відпрацювали сотні концертів, відвідали десятки країн, тисячі перельотів і переїздів. Глядачі бачили його неймовірну силу у Диких танцях на Євробаченні з Русланою! А ми знали його іншим — простим, надійним, дуже теплим і безвідмовним. На Сашка завжди можна було покластися. Якщо він поруч — значить, усе буде добре», — написали танцівники.

Танцівнки і колега Олександра Гарбарчука по балету Життя також пригадав померлого друга.

«Відчуття порожнечі… Коли я, ще школярем, прийшов у Життя, він уже був там. І наступні 25 років ми з ним пліч-о-пліч від'їздили й відлітали сотні тисяч кілометрів, відвідали пів світу, виступали на тисячах сцен… Спільні перемоги, пригоди… Варто було на хвильку сісти за стіл, як одразу: „А пам’ятаєш, як ми тоді?..“ І відразу лилося: Нью-Йорк, Пекін, Ісландія… У кого я тепер спитаю: „А пам’ятаєш?..“ Мені буде тебе не вистачати, Саньок. Спочивай з миром», — написав він.