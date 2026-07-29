Автор культового хіта Nightcall. Помер французький діджей Kavinsky

У віці 50 років помер відомий французький музикант Венсан Белорже, ді-джей, представник французького хаузу, більш відомий за псевдонімом Kavinsky.

Як повідомляє французька газета Le Parisien, артиста знайшли мертвим у його паризькому будинку у вівторок ввечері. Причини смерті музиканта не повідомляються.

Вінсент Белорже, більш відомий як Kavinsky, є відомою фігурою на сцені світової електронної музики. Одна з найвідоміших його робіт — трек Nightcall, який був саундтреком до кримінального трилеру Драйв з Райяном Гослінгом в головній ролі.

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У 2024 році він виступав на церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі разом із бельгійською співачкою Анжель, яка переосмислила його хіт Nightcall.

Виступ Kavinsky церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 / Фото: REUTERS/Jeremy Lee/File Photo

«Було розпочато розслідування причини смерті для встановлення її походження, оскільки рятувальники не виявили жодних підозрілих елементів на місці події», — йдеться у заяві паризької прокуратури.

Le Parisien повідомляє, що однією з версій є інсульт, також повідомляється, що останніми днями артист скаржився на головний біль.

Kavinsky помер за три дні до свого дня народження — 31 липня йому мав би виповнитися 51 рік.

Венсан Белорже автор шести мініальбомів і десятків синглів. Він писав музику для кінофільмів та відеоігор.