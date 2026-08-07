Помер чоловік Лариси Кадочникової, адвокат Андрій Галь

На 63-му році життя помер чоловік акторки Лариси Кадочникової відомий київський адвокат Андрій Галь.

Про це повідомили у Національній спілці кінематографістів України. Чоловік помер після тривалої хвороби.

Андрій Галь був практикуючим київським адвокатом, близьким другом, супутником життя та підтримкою української акторки, народної артистки України та лауреатки Національної премії України імені Тараса Шевченка Лариси Кадочникової.

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«Висловлюємо щирі співчуття нашій колезі у цю важку годину. Ми поруч із вами, Ларисо Валентинівно, і розділяємо ваш біль. Вічна і світла пам’ять Андрію Михайловичу», — повідомили у спілці.

Два тижні тому під час церемонії вручення премії Золота дзиґа Лариса Кадочникова в інтерв'ю повідомила про тяжку хворобу свого чоловіка.

Андрій Галь був молодший за Ларису Кадочникову на 25 років. Вони прожили у цивільному шлюбі більше шести років.

Другий чоловік актриси, колишній керівник Національного академічного театру імені Лесі Українки Михайло Саранчук, помер у 2014 році. Вони прожили у шлюбі близько 30 років. Першим чоловіком Кадочникової був кінорежисер Юрій Іллєнко (помер у 2010 році). Шлюб Кадочникової та Іллєнка тривав 18 років. Дітей в актриси немає.

Найвідоміша роль Лариси Кадочникової - Марічка у шедеврі українського поетичного кіно режисера Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Протягом багатьох років Кадочникава була актрисою Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, зігравши там понад 50 ролей.