Піонер хіп-хопу. У віці 67 років помер американський репер Afrika Bambaataa

У четвер, 9 квітня, у віці 67 рокі помер американський діджей, репер і музичний продюсер Afrika Bambaataa, його називають піонером та хрещеним батьком хіп-хопа та брейкбіт діджеїнга.

Як повідомляє видання TMZ, Afrika Bambaataa, справжнє ім'я Ленс Тейлор, помер у Філадельфії через ускладнення, спричинені онкологічним захворюванням.

«Сьогодні ми визнаємо перехід основоположника хіп-хоп культури, Afrika Bambaataa. Як засновник організації Universal Zulu Nation, Afrika Bambaataa допоміг сформувати ранню ідентичність хіп-хопу як глобального руху, що корениться в мирі, єдності, любові та веселощах», — йдеться в заяві команди Hip-Hop Alliance, очолювана музикантом Кертісом Блоу.

Реклама

Afrika Bambaataa — неоднозначна фігура. Попри свою видатну музичну діяльність з популяризації хіп-хопу, він був обвинувачений в сексуальному насильстві над дітьми. Численні заяви з обвинуваченні стосуються випадків, починаючи з 1970-х років. Через них музикант залишив посаду голови Universal Zulu Nation у травні 2016 року.

У заяві про смерть музиканта організація визнала звинувачення у сексуальному насильстві над дітьми, висунуті проти співака.

«Водночас ми визнаємо, що його спадщина є складною та була предметом серйозних обговорень у нашій спільноті. Як організація, що віддана правді, відповідальності та збереженню хіп-хоп культури, ми вважаємо важливим залишати простір для всіх голосів, продовжуючи піднімати те, що дає людям сили та захищає їх».

У 1970-х роках Afrika Bambaataa заснував орагнізацію Universal Zulu Nation, метою якої було за допомогою хіп-хопу витягти дітей з банд.

Серед найвідоміших хітів Afrika Bambaataa — Planet Rock, Looking for the Perfect Bea, Renegades of Funk, Wildstyle, Bambaataa’s Theme, Just Get Up And Dance та інші.