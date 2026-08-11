«Не можу вимагати від кожного довідку». Полякова відреагувала на скандал із «хорошими росіянами» у Юрмалі

Оля Полякова нещодавно виступала на музичному фестивалі у Юрмалі, куди приїхала на запрошення латвійської співачки Лайми Вайкуле. Окрім виступу, артистка відзначилася активним спілкуванням із «хорошими росіянами». За це її розкритикували в Україні.

Так, Полякова зі сцени у Юрмалі дякувала Аллі Пугачовій та Максиму Галкіну за підтримку України, а згодом спілкувалася з ними російською. Окрім того, українка записувала контент із російським музикантом Сергієм Григор'євим-Апполоновим. Він, хоч і має німецький паспорт та проживає за межами Росії, виступав у РФ після 2014 року, робить обережні та абстрактні заяви про мир, а ще товаришує із низкою одіозних росіян. Полякова в інтерв'ю Раміні Есхакзай, яке вийшло на Youtube-каналі RAMINA, спробувала виправдатися за свої дії.

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Вона пояснила, що на момент зйомок нібито не знала деталей щодо публічної діяльності Григор'єва-Апполонова та не стежила за його кар'єрою: «Підійшов до мене якийсь чувак, який співає якусь-там пісню і запитав, чи можна сфотографуватися і пройтись разом із ним під цю пісню».

«Звідки я могла знати, кому він давав інтерв'ю і з ким фотографувався? Я за ним не стежу. Я перебувала в Латвії на фестивалі, який підтримує Україну, і почувалася там безпечно. Якщо ця людина була на заході разом із Лаймою, я не могла подумати, що це хтось неприйнятний для фестивалю», — спробувала виправдатися зірка.

Зауважимо, що вона зняла із російським музикантом коротке відео, яке організатори фестивалю розмістили у своїх соцмережах. Проте після того, як в Україні виник скандал навколо цього, ролик видалили.

«Я не можу вимагати від кожної людини довідку про те, кому вона давала інтерв'ю протягом останніх шести місяців, із ким дружить чи фотографується. Звідки я могла знати про його контакти з Яною Рудковською? Я не його фанатка і взагалі не мала уявлення, хто він. Ми просто пройшлися та зробили фото», — зазначила вона.

Окрім того, співачка заявила, що «не ділить людей на хороших чи поганих за національністю, а ділить — за вчинками». Вона знову палко почала захищати Аллу Пугачову та Максима Галкіна.

«Алла Пугачова і Максим Галкін мали у Росії все. В один день вони зібралися і покинули свою домівку і все, що мали, аби не бути разом з режимом, з країною, яка робить велику агресію проти України. Вони втратили все і підтримують Україну, як можуть», — висловилася співачка.

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Вона також порадила українцям дивитися на вчинки та запитала, чи кращі «хороші росіяни» за українського корупціонера, який одягає вишиванку і живе десь на Лазурному березі".

Полякова переконана що не зробила нічого поганого.