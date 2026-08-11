«Ментально Оля в кокошнику». Полякова втрапила у скандал після порівняння України з концтабором через ТЦК

Українська співачка Оля Полякова потрапила у черговий скандал через свої слова про мобілізацію та ТЦК. Артистка порівняла людей з «заляканими мишами», а Україну — з концтабором.

Такі заяви Оля Полякова зробила в інтерв'ю з Раміною Есхакзай, яке вийшло на Youtube-каналі RAMINA. Зокрема, співачка сказала, що «Україна вже не вільна держава» і порівняла її з концтабором. За її словами, люди «мають весь час озиратися», коли «щось не те сказали чи заспівали, чи не розплакались у потрібний момент».

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Особливу увагу Полякова у своїй промові приділила питанню затримань з боку ТЦК. Вона обізвала українців «заляканими мишами», які «бояться витягнути носа» та зазначила, що бачила багато відео, на яких чоловіків «пакують» представники ТЦК.

Артистка заявила, що в українців нібито розмилися кордони між поняттями, що є добре, а що — погане. До цього ж вона приплела свій нещодавній виступ у Юрмалі та спілкування з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним. Полякова додала, що зараз «мало бачить, коли хтось за когось заступається» і, мовляв, це вже призвело до появи «подвійної моралі» серед українців. На її думку, це все веде до того, що «люди перетворюються на байдужих тварюк».

На такі емоційні заяви зірки вже з’явилось багато реакцій у мережі. Так, український економіст, письменник та колумніст Сергій Фурса назвав Полякову «ще однією інтелектуалкою, яка побачила себе в концтаборі».

«В команді Юлії Мендель поповнення. До неї доєднується Оля Полякова… Єдине що, Мендель підспівує російський пропаганді з якоїсь італійської діри. А Полякова, як та Крюкова, ходить по Києву і агітує за зрив мобілізації, за силовий спротив мобілізації. Під час війни. І робить це, намагаючись переключити увагу з того, що громадянське суспільство поставило їй слушні питання щодо контактів із росіянами під час війни з Росією», — наголосив він.

За словами Фурси, якби в Україні таки було верховенство права, то «така Полякова, як і всі ці люди, що фізично дозволили собі напасти на українських військових чи українських поліцейських сиділи б вже у буцегарні».

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Журналіст та військовий Богдан Амосов наголосив, що Полякова слово в слово повторила російський пропагандистський наратив про «країну-концтабір». За його словами, кожна зірка має гігантський публічний майданчик, завдяки якому може вести величезну просвітницьку роботу та мотивувати людей. Зокрема, розповідати про російську пропаганду та пояснювати.

«Чи робила це Полякова? Звісно ні. Вона робила все навпаки. Вона стрибала-танцювала з росіянами, показуючи своїм прикладом, що «нічого страшного не відбувається». Росіяни і українці — «братушки». Така поведінка і такий приклад допомагає мо6ілізації?» — запитав він.

Амосов додав, що Полякова «відкаталася по військових частинах, доки це було модним», а зараз «пинає ТЦК» та розповідає про «страну-концлагерь». Дії співачки він назвав огидними.

Українці у Threads теж активно коментують скандальні заяви Полякової. Вони звинувачують артистку у поширенні російських наративів, підозрююь, що вона «хоче зібрати побільше хейту, аби на його хвилі виїхати за кордон та повернутися до свого російськомовного репертуару».

«Ментально Оля таки в кокошнику», — написала дописувачка Threads Катя Смачило.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зі сцени в Юрмалі подякувала Пугачовій та Галкіну за «підтримку України». Після цього вона нарвалася на шквал критики за братання із «хорошими росіянами».