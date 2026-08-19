«Вата системно подавала на мене до суду». Яніна Соколова відреагувала на слова Полякової про позов проти неї

Українська співачка Оля Полякова днями заявила, що подасть позов до суду проти журналістки Яніни Соколової. Вона збирається захищати свою честь, гідність та ділову репутацію через нібито поширення журналісткою «неправдивої інформації».

Про те, що вона збирається подавати на журналістку до суду, Полякова сказала у відео на своїй Instagram-сторінці. До речі, у цьому ж ролику вона перепросила за своє порівняння України з концтабором у недавньому інтерв'ю.

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«Критика — це нормально, але брехня — це не нормально. За поширення неправдивої інформації про мене я буду захищати свою честь і гідність у суді. Зокрема, відповідний позов буде поданий проти Яніни Соколової. І я думаю, що не тільки проти неї. Свобода слова — це говорити те, що думаєш. Але це не свобода вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду», — повідомила співачка.

При цьому Полякова не уточнила, про яку інформацію чи слова Соколової йдеться. Тим часом журналістка Яніна Соколова на своєму Youtube-каналі вже відреагувала на інцидент.

«Друзі, нам не вперше боротися у суді. Вата різного штибу системно подавала на мене до суду. Жодного суду вата не виграла за всі ці роки нашої діяльності. Моя робота пов’язана із тим, аби викривати те, що працює і тих, хто працює на країну-противника. Будемо боротися, я вже звикла до цього», — сказала вона.

Журналістка додала, що публічно поділиться деталями позову, як тільки він надійде.

Яніна Соколова також зазначила, що підозрює: її нещодавній допис на кількох сторінках у соцмережах, де вона критикує артистку, міг стати приводом для обурення Полякової. У ньому ведуча написала, що співачка нібито долучилася до «просування тез російської пропаганди» та згадала її виступи у Росії під час війни.

«Противник готує мобілізацію і запаси необмежені північнокорейців теж під боком. Поки Оля Полякова, яка під час війни їздила до Москви і співала для росіян у кокошнику, долучається до команди російській пропагандистів. Жесть», — йшлося у повідомленні журналістки.

Спершу у дописі Соколової замість Москви був вказаний Крим, але пізніше вона виправила інформацію щодо місця виступу співачки.

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Соколова і у новому відео нагадала, що під час того, як Україна оговтувалася після Дебальцівської операції у 2015 році, «Оля Полякова у Москві в кокошніку вела премію RU.TV з Нікалаєм Басковим».