«Найтепліший день цього літа». Фіналістка Холостяка Анастасія Половинкіна поділилася фото з весілля Наталки Денисенко

Денисенко та Ярошенко відсвяткували весілля у колі близьких друзів у Києві на березі Дніпра, у яхт-клубі Яхта на Дніпрі. Свято пропустили близький друг Денисенко, актор Тарас Цимбалюк, та її кума й колишня подруга, акторка Олена Світлицька. Половинкіна поділилася в Instagram фотографіями з весілля Денисенко.

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«Це був найтепліший день цього літа. Не через погоду, а через людей, які зібралися на цьому весіллі. Наталко, Юрію, сяйте й кохайте», — написала Анастасія. Для весільної вечірки Половинкіна обрала сукню-бюстьє зі спідницею з тюлю та рюшами від американського бренду For Love & Lemons. «Дякую за цей вечір», — зазначила у коментарях Денисенко. Серед гостей також помітили блогерку Вікторію Маремуху, режисера Олексія Комаровського та юристку Христину Горняк.

Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / Фото: instagram.com/polovynkina

Фото: instagram.com/polovynkina

Фото: instagram.com/polovynkina

Фото: instagram.com/polovynkina

«Яке це було казкове весілля! Наталко, Юрію, будьте щасливі та закохані одне в одного все життя!» — написала Вікторія Маремуха та також опублікувала фото з весілля. Блогерка з’явилася у сукні у білизняному стилі від українського бренду Muse Garden.

Фото: instagram.com/vicky_mare

Вікторія Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

Наталія Тур і Христина Горняк / Фото: instagram.com/vicky_mare

І для Денисенко, і для Савранського це другий шлюб. Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у травні 2025 року після восьми років шлюбу. Вони разом виховують сина Андрія. Юрій Савранський розлучився з дружиною Марленою у 2025 році. Від цього шлюбу в нього двоє дітей — син і дочка.