Наречена молодша на 17 років. Зірка серіалу Щоденники вампіра Пол Веслі втретє одружився

Американський актор польського походження Пол Веслі одружився з молодшою на 17 років моделлю Наталі Кукенберг. Для зірки серіалу Щоденники вампіра це вже третій шлюб.

Модель опублікувала в Instagram допис, в якому показала перші кадри з весілля.

Для церемонії актор обрав темний костюм та білу сорочку. Наталі Кукенберг обрала білу сукню прямого крою, яку доповнила білими туфлями. Наречена відмовилася від фати.

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«Містер та місіс, а також найкращий хлопчик Грег», — підписала кадри модель.

Пол Веслі освідчився Наталі минулого року під час відпочинку у Тоскані. Для нього це вже третій шлюб.

До Кукенберг він був у стосунках з акторкою Торі ДеВітто, але через два роки вони розлучилися. Другою дружиною Пола була Інес Де Рамон, яка зараз перебуває у стосунках з Бредом Піттом.

26-річна Наталі Кукенберг є моделлю агенції Ford Models Los Angeles та має власний бренд пляжного одягу Nareia. Вона родом з Бразилії. Модель молодша від 43-річного актора на 17 років.