Племінниця короля Чарльза принцеса Євгенія народила третю дитину

Британська принцеса Євгенія , племінниця короля Чарльза III, онука королеви Єлизавети II та донька принца Ендрю, народила дитину. Про це повідомили на сайті британської королівської родини у вівторок, 4 серпня.

У Букінгемському палаці повідомили, що дівчинка народилася здоровою в лікарні в Лісабоні (Португалія) 3 серпня о 18:20.

«Їхні Величності Король і Королева, а також інші члени королівської родини з великою радістю дізналися цю новину», — заявили в палаці.

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Фото: royal.uk

У травні Букінгемський палац повідомив, що принцеса Євгенія вагітна.

Як повідомляє The Sun, новонароджена дівчинка стала 15-ю правнучкою покійної королеви Єлизавети II і посяде 15-те місце в черзі на престол.

Принцеса Євгенія та її партнер Джек Бруксбенк одружилися в жовтні 2018 року. Подружжя вже виховує двох синів. Старший хлопчик, Огаст, народився в лютому 2021 року, а другий, Ернест, — у червні 2023 року. Палац оприлюднив світлину, на якій сини принцеси розглядають знімок УЗД майбутньої дитини.

У лютому 2026 року батька принцеси Євгенії, Ендрю Маунтбаттена-Віндзора, затримали на один день у справі про ймовірне зловживання службовим становищем. За даними слідства, перебуваючи на посаді урядового торговельного посланника, він надсилав секс-злочинцю Джеффрі Епштейну звіти про офіційні візити до інших країн.

У жовтні 2025 року король позбавив Ендрю всіх королівських титулів після оприлюднення першої частини файлів Епштейна.

На тлі скандалу принцеса Євгенія відмовилася від посади в благодійній організації Anti-Slavery International, що бореться з рабством.