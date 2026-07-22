Видання МУЗВАР заявило, що автором хіта Анни Трінчер Маргарита є Володимир Курто — уродженець Донецька, який із 2017 року живе в Москві. Напередодні публікації матеріалу журналісти зіткнулися з погрозами від невідомих осіб.

Як заначає видання, раніше композитор створював композиції для Діми Білана, NAZIMA та інших представників російського шоубізнесу, а також працював керівником студії Григорія Лепса.

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Після початку повномасштабної війни Володимир Курто продовжує співпрацювати з російськими артистами. За інформацією з його публічних сторінок, він продовжує жити у Москві, не висловлює публічної позиції щодо війни та працює у проєкті 2 ОКеана разом із колишньою учасницею гурту Непара Вікторією Талишинською, зазначає видання.

Фото: МУЗВАР

У команді Трінчер заявили, що купили права на пісню у 2021 році. Там стверджують, що на момент укладання угоди у відкритих джерелах було зазначено, що автор пісні є громадянином України та проживає в Україні. Сама Трінчер, як стверджують в її команді, не була особисто знайома з автором, не мала з ним жодного контакту, не співпрацювала з ним і не брала участі у створенні цієї композиції.

«Анна ніколи не придбала б цю пісню, якби на той момент було відомо, що її автор пов’язаний із Росією або співпрацює з російською музичною індустрією. Станом на сьогодні композицію було суттєво перероблено. Від початкової версії залишився лише незначний відсоток. Водночас ми усвідомлюємо, що цей факт сам по собі не скасовує запитань, які могли виникнути у наших слухачів», — йдеться у відповіді команди.

У матеріалі звернули увагу на неточності у відповіді представників артистки.

«У заяві зазначено, що у 2021 році у відкритих джерелах автор нібито був представлений як людина, яка живе в Україні та не пов’язана з російською індустрією. Однак Курто працював та жив у Москві вже задовго до 2021 року. Він очолював студію Григорія Лепса (який і зараз активно підтримує війну Росії проти України), співпрацював із багатьма російськими артистами та публічно розповідав про свою професійну діяльність», — зазначають журналісти.

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Також журналісти заявили, що після того, як звернулися до агенції NAME PR, яка представляє Трінчер, із проханням прокоментувати ситуацію щодо пісні Маргарита, їм повідомили про обмеження подальшої взаємодії/співпраці з іншими артистами, яких обслуговує ця pr-агенція.

Зокрема, було відмовлено у взаємодії (коментарі) зі співачкою KOLA. Це сталося після підтвердження представником МУЗВАР плану публікації матеріалу про автора треку Маргарита.

Крім цього, журналісти заявили, що зіткнулися з погрозами через публікацію матеріалу. 19 липня на адресу редакції МУЗВАР почали надходити повідомлення з акаунту Bohdan. Журналісти припускають, що це може бути автор «скандального ganba_news, що займався медіа-кілерством».

Людина, яка писала журналістам / Фото: МУЗВАР

У повідомленнях йшлося про те, що в разі публікації інформації про Анну Т. «не буде Музвару» і «не буде премії». Водночас користувач пропонував редакції своєрідний «ненапад» та діджитал-хабар у якості «іншого гучного інфоприводу» за умови відмови від публікації цього матеріалу, стверджують журналісти.

«19 липня 2026 року один зі співзасновників порталу МУЗВАР отримав на особистий акаунт у Telegram повідомлення з погрозами, аналогічними наведеним вище, від акаунта Bohdan. Наступного дня, 20 липня 2026 року, другий співзасновник МУЗВАР отримав усне попередження про можливий напад на нього „для вирішення питання з МУЗВАР“», — йдеться у матеріалі.

Фото: МУЗВАР

Журналісти передали правоохоронцям наявні аудіозаписи, відеоматеріали та скриншоти для «надання правової оцінки зазначеним обставинам та запобігання будь-яким можливим протиправним діям щодо членів редакції МУЗВАР».

Крім цього, журналісти ще раз перевірили інформацію про авторів пісні Маргарита. На момент публікації частина згадок про попередньо зазначених авторів у матеріалах була видалена або змінена. Відтепер автором музики і слів зазначено Сергія Назарова.

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Фото: МУЗВАР

«Якщо переглянути коло дотичних людей до Анни Трінчер є ймовірність, що мова йде про Сергія Назарова — ділового партнера та друга Дениса Буданцева (продюсера Анни Трінчер). Назаров та Буданцев наразі перебувають за межами України та продовжують координувати роботу співачки. Представник лейблу MAYAK MUSIC, який відповідає за вивантажування треку та вказання кредитсів, Леонід Ласточкін у коментарі МУЗВАР відмовив, зазначивши, що менеджмент артиста вже надав його», — додали журналісти.