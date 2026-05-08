«Не завжди легко». Переможець МастерШеф Олександр Зубко, який мобілізувався до лав ЗСУ, розповів про свій стан

Переможець МастерШеф 16, кондитер із Вінниці Олександр Зубко, який приєднався до ЗСУ, вийшов на зв’язок і відповів на запитання підписників у Stories.

Зубко розповів про свій стан. «Скажу чесно, не завжди легко, але зараз не сильно хочу в це заглиблюватись. Просто працюю над собою, намагаюся приймати себе. Помічати лиш позитив у цьому світі», — написав кулінар і захисник.

Реклама

У фіналі МастерШеф 16 Ектор Хіменес-Браво запросив Олександра Зубка на стажування у свій ресторан, але кулінар мобілізувався. Зубко відповів, чи планує повернутися на практику в ресторан Ектора. «Я б дуже хотів використати цей шанс, але якщо зорі зійдуться, я тільки за», — зазначив захисник.

Переможець МайстерШеф Олександр Зубко служить у ЗСУ / Фото: instagram.com/oleksandr_zubko

Фото: instagram.com/oleksandr_zubko

«Спасибі всім хто пише, цікавиться і хвилюється. Я в нормі, роблю роботу на користь країни», — додав Зубко.

Фото: instagram.com/oleksandr_zubko

Фото: instagram.com/oleksandr_zubko

Фото: instagram.com/oleksandr_zubko

Олександр Зубко поки не повідомив, у якому саме підрозділі проходить службу. Раніше повідомлялося, що фіналістка МастерШеф 16 Галина Оруджева після стажування приєдналася до команди ресторану шеф-кухаря Володимира Ярославського.

Нагадаємо, суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво в Stories показав, як виглядає після хірургічного втручання. Нещодавно кулінар зробив блефаропластику.