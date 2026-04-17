Педро Паскаль судиться з чилійським брендом алкоголю Pedro Piscal через схожість назви з його іменем

Актор Педро Паскаль розпочав судову справу проти чилійського виробника алкоголю, який використовує назву Pedro Piscal для свого бренду піско — напою з з винограду сорту мускат.

Про це повідомляє The Guardian.

Марку Pedro Piscal зареєстрував підприємець Девід Еррера у 2023 році. Напій уже продають у магазинах і ресторанах Чилі. За словами Еррери, назва виникла як гра слів від популярного коктейлю piscola (піско з кока-колою) та сорту винограду Педро Хіменес.

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«Ми планували поїздку до регіону Піско, коли раптом почали отримувати листи з різкими формулюваннями від юристів. Я, простий смертний, отримую листи від суперзіркового актора? Це мене трохи налякало», — стверджує він.

Паскаль, який народився в Чилі, не був присутній на судовому засіданні, але подав заяву про отримання контролю над назвою бренду через її схожість із його власним ім'ям.

Адвокати актора відмовляються коментувати справу. Однак, за їхніми словами, суд уже ухвалив попередні рішення на користь актора — зокрема, передав йому контроль над двома пов’язаними доменами. Остаточне рішення у справі очікують до кінця року.

Як зазначають у The Guardian, це не вперше чилійські бренди використовували каламбури з іменами голлівудських зірок.

Наприклад, існує бренд меду Miel Gibson, що відсилає до актора Мела Гібсона. На етикетці використали кадр із фільму Хоробре серце. Виробнику вдалося відстояти право на назву в суді.

У 2020 році DC Comics подала позов проти пекарні в Сантьяго, яка протягом трьох десятиліть називалася Superpan та використовувала зображення Кларка Кента зі знаменитим символом «S». Суд став на бік пекарні.