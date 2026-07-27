«У нашій родині з’явилося ще одне диво». Павло Зібров зустрівся з Іриною Білик і розповів про особливий подарунок від неї

Співачка Ірина Білик побувала в гостях у Павла Зіброва. Для свого зіркового друга артистка підготувала особливий подарунок. Білик подарувала Зіброву той-пуделя, якого назвали Наною.

Подарунок від Білик став приємним сюрпризом і для доньки Зіброва, Діани. «Як довго донька чекала на такий подарунок! Майже все життя, але подолати алергію вдалося лише цього року! Дякую, Іруся!» — написала у коментарях дружина Павла Миколайовича, Марина Зіброва.

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Зібров опублікував в Instagram фото з Іриною Білик. «Кажуть, ми з Ірою — куми. Раніше це були лише розмови, а тепер — майже правда. Після прогулянок із Джессі Іра вирішила, що не лише на подвір'ї, а й удома має бігати маленьке пухнасте щастя. Так у нашій родині з’явилося ще одне диво — той-пудель Нана! Тепер у нашій родині стало ще більше любові, радості й веселих пригод!» — зазначив артист.

Ірина Білик і Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Діана Зіброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Співак також показав фото своєї доньки Діани з новою улюбленицею. «Діана неймовірно щаслива, адже все життя мріяла про маленьку подружку. Тепер вони — нерозлийвода», — написав Зібров.

Нещодавно дружина Марина та донька Діана подарували Павлу Миколайовичу цуценя німецької вівчарки.

Нагадаємо, Павло Зібров розповів, як його донька Діана пережила розрив із нареченим, бізнесменом Андрієм Іщенком після 10 років стосунків.