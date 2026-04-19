«Вже встигли випити кави, купити книжок». Павло Вишебаба поділився фото зі свого весілля з Анжелікою Кравець

Український захисник і письменник Павло Вишебаба показав в Instagram фото зі свого весілля з письменницею Анжелікою Кравець. Вишебаба і Кравець одружилися 18 квітня .

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець зареєстрували шлюб у Тернополі у вузькому колі рідних і друзів, а після влаштували романтичну фотосесію у місті. На знімках воїн ЗСУ ніжно обіймає свою обраницю. Серед локацій — книгарня Є, парк і кав’ярня. Авторами весільної фотосесії стали Ігор Юрик та Марія Вічко з Тернополя (Yuryk & Vichko Photography).

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«Ми одружилися і в статусі чоловіка і дружини вже встигли випити кави, купити книжок і поїсти веганських хот-догів. Якщо захочете нас привітати — у коментарях і у профілі важливий збір для мого підрозділу Мінотавр, будемо вдячні», — написав Вишебаба, який проходить службу в мінометній батареї Мінотавр.

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець одружилися / Фото: instagram.com/vyshebaba

Фото: instagram.com/vyshebaba

Фото: instagram.com/vyshebaba

Фото: instagram.com/vyshebaba

Фото: instagram.com/angelika.kravets

Фото: instagram.com/angelika.kravets

Фото: instagram.com/angelika.kravets

Для Вишебаби це другий шлюб. Вишебаба і Кравець знайомі близько чотирьох місяців. Раніше Вишебаба був одружений з журналісткою з Маріуполя Інною Тесленко. Вони одружилися у 2015. У 2016 році у них народилася донька Зореслава, а у 2022 вони розлучилися.

Раніше актор-воїн Володимир Ращук поділився фото з колишньою дружиною Вікторією Білан та їхнім шестимісячним сином. На Великдень Ращук возз'єднався з Білан.