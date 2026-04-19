Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець зіграли весілля у Тернополі

19 квітня, 10:16
Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець одружилися (Фото: instagram.com/angelika.kravets)

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець одружилися (Фото: instagram.com/angelika.kravets)

Український захисник і письменник Павло Вишебаба оформив шлюб зі своєю коханою, письменницею і моделлю Анжелікою Кравець. Про їхні заручини стало відомо 4 квітня.

У суботу, 18 квітня, Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець одружилися у Тернополі. Весільну фотосесію вони влаштували у книгарні Є. Для святкового дня Кравець обрала весільну сукню з мереживом і корсетом, а Вишебаба — костюм-трійку у клітинку. Образ нареченої доповнила довга фата.

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«Завжди хотіли познімати в книгарні, а коли в кадрі письменник, то вже кращого поєднання не буде. Найбільше дякую за цей день своєму чоловіку, який зробив усе як я хотіла, і щоб я була щаслива», — написала в Stories Анжеліка. Вона також закликала підписників задонатити у підрозділ Мінотавр, у якому служить Вишебаба. «Нам буде приємно, якщо ваші привітання конвертуєте в донати», — зазначила Кравець (в Instagram Робінзон на хуторі, амбасадорка українського села).

Павло Вишебаба одружився вдруге (Фото: instagram.com/angelika.kravets)
Павло Вишебаба одружився вдруге / Фото: instagram.com/angelika.kravets
instagram.com/angelika.kravets
Фото: instagram.com/angelika.kravets
instagram.com/angelika.kravets
Фото: instagram.com/angelika.kravets
instagram.com/angelika.kravets
Фото: instagram.com/angelika.kravets
instagram.com/angelika.kravets
Фото: instagram.com/angelika.kravets
instagram.com/angelika.kravets
Фото: instagram.com/angelika.kravets
instagram.com/angelika.kravets
Фото: instagram.com/angelika.kravets
instagram.com/angelika.kravets
Фото: instagram.com/angelika.kravets
Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець оформили шлюб (Фото: instagram.com/angelika.kravets)
Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець оформили шлюб / Фото: instagram.com/angelika.kravets

Для Павла Вишебаби це другий шлюб. Вишебаба і Кравець знайомі близько чотирьох місяців. Раніше Вишебаба був одружений з журналісткою з Маріуполя Інною Тесленко. Вони одружилися у 2015. У 2016 році у них народилася донька Зореслава, а у 2022 вони розлучилися.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Павло Вишебаба Свадьба

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