Понад 4 тис. підписантів. Софія Коппола та Роберт Де Ніро закликали заблокувати злиття Paramount та Warner Bros.

Актор Роберт Де Ніро та Голлі Гантер і режисерка Софія Коппола приєдналися до закликів заблокувати злиття Paramount і Warner Bros. Загалом відповідну петицію підписали вже понад 4 тисячі представників кіноіндустрії .

Про це повідомляє Variety.

Станом на ранок четверга, 23 квітня, під листом підписалися загалом 4 194 людини; на момент його оприлюднення 13 квітня там було 1 000 підписів. Організатори заявили, що серед підписантів понад 75 лауреатів і номінантів премії Оскар.

Реклама

Вони сподіваються продовжити чинити опір угоді між Paramount і Warner Bros., яка все ще очікує на затвердження регуляторними органами у США та Європі — і може стати предметом судового розгляду з метою зупинення злиття з боку генеральних прокурорів штатів.

Організатори також проведуть мітинг біля штаб-квартири WBD на Мангеттені напередодні голосування акціонерів та протестуватимуть біля Білого дому, де пройде приватна вечеря, яку генеральний директор Paramount Skydance Девід Еллісон улаштовує «на честь» президента Дональда Трампа й кореспондентів CBS News.

«Ця угода ще більше консолідує і без того концентрований медіапростір, зменшивши конкуренцію в той момент, коли наші галузі — і аудиторія, яку ми обслуговуємо, — найменше можуть собі це дозволити. Результатом стане зменшення можливостей для творців, скорочення робочих місць у всій екосистемі виробництва, підвищення витрат і зменшення вибору для аудиторії у США та в усьому світі. Тривожно, що це злиття зменшить кількість великих американських кіностудій до лише чотирьох», — ідеться в листі.

Ініціаторами є Гільдія сценаристів США, Коаліція за майбутнє кіно, Фонд захисників демократії, Комітет Джейн Фонди за Першу поправку, Американський проєкт економічних свобод, Альянс архівних продюсерів, медіагрупа Free Press, Міжнародна асоціація документалістів та Репортери без кордонів.

Серед підписантів також: Флоренс П’ю, Педро Паскаль, Едвард Нортон, Ацуко Окацука, Хоакін Фенікс, Бен Стіллер, Крістен Стюарт, Адам МакКей, Алан Каммінг, Алісса Мілано, Бутс Райлі, Синтія Ніксон, Деймон Лінделоф, Девід Фінчер, Дені Вільньов, Елліот Пейдж, Гленн Клоуз, Джейн Фонда, Йоргос Лантімос тощо.

Реклама:

Що відомо про злиття Paramount Skydance і Warner Bros. Discovery

Paramount — одна з найстаріших кінокомпаній Голлівуду, у серпні 2025-го змінила власника. Девід Еллісон, син засновника Oracle, одного з найбагатших мільярдерів світу Ларрі Еллісона, придбав Paramount Global і об'єднав зі своєю компанією Skydance Media.

Раніше повідомлялося, що компанія Netflix уклала угоду про придбання Warner Bros. Discovery за приблизно 82,7 мільярда доларів США (27,75 долара за акцію WBD). Netflix оголосила про укладення остаточної угоди, згідно з якою компанія придбає Warner Bros., включно з її кіно- і телевізійними студіями HBO Max і HBO.

Угоду планували закрити протягом 12−18 місяців, але спочатку Warner Bros. Discovery мав відокремити свій підрозділ Global Networks (куди входять кабельні телеканали CNN, TNT Sports, Discovery тощо ) в окрему публічну компанію Discovery Global, що планується на третій квартал 2026 року.

Планувалося, що завдяки поглинанню Netflix отримає права на серіали Теорія великого вибуху, Клан Сопрано, Гра престолів, Друзі, франшизи DC і Гаррі Поттер, класичні фільми Касабланка, Громадянин Кейн, Чарівник країни Оз та інші.

Президент США Дональд Трамп висловив потенційне занепокоєння з приводу запланованої угоди Netflix на суму 72 млрд доларів (54 млрд фунтів стерлінгів) з купівлі кіностудії Warner Brothers Discovery і популярної стримінгової мережі HBO.

7 січня 2026 року рада директорів Warner Bros. Discovery повторно рекомендувала акціонерам відхилити пропозицію Paramount Skydance про викуп компанії.

16 лютого 2026 року повідомлялося про те, що Warner Bros. Discovery Inc. розглядає можливість відновлення переговорів про продаж зі студією Paramount Skydance Corp.

Netflix вийшов із боротьби за Warner Bros.

27 лютого 2026 року Paramount підписала угоду про поглинання Warner Bros. за $110 млрд.