У стилі ретро. Папу Римського вперше помітили у кросівках Nike

Папа Римський Лев XIV з’явився у кросівках Nike у новому трейлері документального фільму Leone a Roma, знятого Ватиканом на честь першої річниці понтифікату (був обраний 8 травня 2025 року).

Папа Лев XIV одягнув кросівки Nike у стилі ретро для прогулянки Римом. Це модель Nike Franchise Low Plus, яку випускали у 70-х і 80-х роках та у 2008 році. Про це повідомляє Vanity Fair.

Папа Римський поєднав кросівки зі своїм традиційним священицьким одягом. Правила, встановлені церквою щодо одягу священника, поважають традиції та формальність, тому фільм, призначений для показу на каналах Ватикану, напевно, ретельно перевірили на предмет будь-яких невідповідностей. Те, що стало загальновідомим фактом, що папа Лев носить взуття тієї самої марки, що й Майкл Джордан, Серена Вільямс і Кріштіану Роналду, навряд чи є випадковістю.

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Лев XIV увійшов в історію як перший Папа, якого коли-небудь бачили у кросівках Nike.

Нагадаємо, на тлі зростаючої напруженості у відносинах між президентом США Дональдом Трампом і Папою Римським Левом XIV 7 травня понтифік провів у Ватикані закриту зустріч із держсекретарем Марко Рубіо. Трамп стверджував, що Лев XIV став Папою Римським тільки тому, що його самого обрали президентом США, і тому має бути вдячний.