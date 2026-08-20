Машу забрала швидка. Оля Полякова разом із донькою потрапили у серйозну ДТП

Українська співачка Оля Полякова ввечері 19 серпня потрапила у ДТП. Вона перебувала у машині разом із донькою Машею, дівчина постраждала в аварії.

В автівку співачки врізалася інша машина, її розвернуло на дорозі. Авто Полякової від удару злетіло у кювет. Співачка записала кілька stories у своєму Instagram та показала наслідки ДТП.

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«Боже, люди, ми тільки-що потрапили в аварію, Маша зламала ніс. Хтось у нас врізався, ми злетіли в кювет, Боже», — записала Полякова відео в авто.

Оля Полякова разом із донькою потрапили у ДТП / Фото: Скриншот із відео polyakovamusic в Instagram

На кадрах видно і доньку зірки — 21-річну Марію, дівчина тримається за ніс, який набряк від удару.

Маша Полякова постраждала у ДТП / Фото: Скриншот із відео polyakovamusic в Instagram

На наступних відео Оля Полякова зняла автомобіль, який врізався у них та шукала того, хто спричинив аварію. Під час зйомки вона наткнулася на чоловіка, який у той момент розмовляв по телефону і запитала, чи це він був за кермом. Чоловік почав вибивати смартфон у неї з рук, на що співачка почала голосно кричати, що вона Оля Полякова та просити присутніх зафіксувати інцидент.

Донька Полякової зламала ніс і зуб / Фото: Скриншот із відео polyakovamusic в Instagram

Згодом співачка уточнила: їй сказали, що за кермом була дівчина. Автівка, яка врізалася у машину Полякової, значно пошкоджена спереду, у неї розбиті фари та бампер, а номерні знаки на ній — відсутні. За словами співачки, ця машина могла здійснювати розворот посеред дороги, після чого автомобілі зіткнулися, а її авто злетіло у кювет.

Бампер автомобіля, який врізався у машину співачки / Фото: Скриншот із відео polyakovamusic в Instagram

Згодом на місце ДТП приїхала швидка. Співачка зняла, як її донька сідає у машину до медиків. Окрім пошкодженого носа, Маша також зламала зуба.

Донька співачки сідає у машину до медиків / Фото: Скриншот із відео polyakovamusic в Instagram

Наразі остаточні обставини ДТП з Олею Поляковою та її донькою мають встановити правоохоронці. Вони мають з’ясувати, хто саме перебував за кермом другого автомобіля та що стало причиною аварії.