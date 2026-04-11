«Обговорюй своїх друзів, а моїх не чіпай». Оля Полякова звернулася до свого чоловіка, який вдруге прийшов на інтерв'ю до Гордона

11 квітня, 15:06
Чоловік Олі Полякової Вадим Буряковський дав нове інтерв'ю Дмитру Гордону (Фото: Кадр із відео)

Чоловік Олі Полякової Вадим Буряковський дав нове інтерв'ю Дмитру Гордону (Фото: Кадр із відео)

Бізнесмен Вадим Буряковський вдруге дав інтерв'ю Дмитру Гордону. Перше інтерв'ю чоловіка Олі Полякової викликало обговорення у Мережі, оскільки бізнесмен висловився про Машу Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва.

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Після заяв Буряковського Поляковій довелося просити вибачення у своєї зіркової подруги. Відтоді Полякова і Єфросиніна не були помічені на публіці разом і не випускали свій проєкт Дорослі дівчата. А на недавньому концерті у Дніпрі Полякова порівняла чоловіка з перекислим компотом. «Тримайте чоловіків удома. Закрийте їх на замок і тримайте вдома. Тому що мій Вадик — це як у баби у льосі стояв компот, він перекис і в якийсь день стрельнув», — сказала артистка.

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Під час розмови з Гордоном Буряковський, який назвав чоловіка Єфросиніної Хромаєва «мажором», зізнався, як відреагував на висловлювання дружини. «Вона сказала, що я — як компот, який був закритий, і коли його відкрили, він вистрілив. Тепер мене порівнюють із компотом», — зазначив Буряковський у новому інтерв'ю.

Оля Полякова увірвалася в ефір, коли її чоловік Вадим Буряковський знову прийшов на інтерв'ю до Дмитра Гордона (Фото: Кадр із відео)
Оля Полякова увірвалася в ефір, коли її чоловік Вадим Буряковський знову прийшов на інтерв'ю до Дмитра Гордона / Фото: Кадр із відео

«Чи шкодуєш про те, що дав те інтерв'ю?», — запитав Гордон у бізнесмена. «Чесно? Шкодую. Тепер мене всі впізнають. Я не звик. По шапочці впізнають», — сказав Буряковський.

Під час запису інтерв'ю Полякова увірвалася в ефір і «відчитала» чоловіка. «Вадику, ти по хвилях своєї пам’яті плавай, а я про свої хвилі сама розповім. Зрозумів? Ти там як мій чоловік. Обговорюй своїх друзів, а моїх не чіпай. З хати він більше не вийде», — сказала співачка. «Усе моя кар'єра закінчилася», — зазначив іронічно Буряковський.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Оля Полякова Дмитро Гордон

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