Оля Полякова виправдалася за своє інтерв'ю, в якому порівняла Україну з «концтабором», і зізналася, чи планує політичну кар'єру

Співачка Оля Полякова вийшла на зв'язок після свого резонансного інтерв'ю Раміні Есхакзай і відреагувала на чутки про те, що вона нібито планує політичну кар'єру. Полякова опинилася у центрі скандалу через свої слова про мобілізацію та ТЦК .

Співачка порівняла людей із «заляканими мишами», а Україну — з «концтабором». Після виходу інтерв'ю Полякова наразилася на критику. Артистка записала відеозвернення, в якому перепросила за порівняння України з «концтабором». Співачка також зазначила, що не має політичних амбіцій.

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«Ніякої політики, мене туди записали без мене. Я сама про це з інтернету дізнаюся. Ніяких політичних проєктів, всі ці прогнози, це чиясь маячня та хвора фантазія. Ніяких партій, ніякої політики. Щодо мого вислову. Так, це слово завелике для таких порівнянь. Не треба було його використовувати. Що воно значить насправді знають ті, хто був в полоні. А я не знаю. І це правда. Було різко і зайве. За це перепрошую. Також дякую всім, хто зрозумів, і хто підтримував. Я співачка, в мене своя робота, і мені своє робити. Обіймаю, все пройде, і це теж. І все буде добре. Ну, в крайньому разі, не дуже», — заявила артистка.

Раніше ветеран війни Олексій Притула розкритикував Олю Полякову за дружбу з «хорошими росіянами». На фестивалі Лайми Вайкуле співачка записувала відео з блогером із РФ, а також зі сцени дякувала Пугачовій та Галкіну за «підтримку України».