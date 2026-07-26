Співачка Оля Полякова виступила на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, який відвідали «хороші росіяни» Алла Пугачова та Максим Галкін (визнано іноземним агентом у Росії).

На фестивалі у Латвії Полякова виконала свої пісні У твоїх обіймах, Ей, секундочку і Warrior. Наприкінці виступу артистка звернулася до Пугачової та Галкіна. «Алла, Максим, дякую вам за підтримку України. Ми дуже сильно це цінуємо», — сказала Полякова зі сцени.

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А після концерту Полякова обійнялася з Галкіним і Пугачовою на червоній доріжці. Під час зустрічі співачка перейшла на російську. Галкін же розмовляв українською. «Очень рада вас видеть», — зазначила Полякова під час зустрічі з «хорошими росіянами».

У Мережі розкритикували Полякову за те, що вона подякувала Пугачовій та Галкіну за «підтримку України». Дехто нагадав артистці, що у 2014 році Галкін вів концерт до дня Росії в окупованій Ялті. «Мені так соромно й гидко за це», — написала у Threads ведуча та діджейка Дар’я Коломієць. «Так гидко, що просто пи**ець», — відреагувала співачка Марія Квітка.

Полякова зустрілася з Галкіним і Пугачовою / Фото: threads.com

Фото: threads.com

Після початку повномасштабної війни Галкін разом із Пугачовою та дітьми залишив РФ — родина переїхала до Ізраїлю. Галкін якось публічно заявив, що він, Пугачова та їхні діти мають паспорти Європейського Союзу.