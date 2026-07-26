«Гидко». Оля Полякова зі сцени в Юрмалі подякувала Пугачовій та Галкіну за «підтримку України» — у Мережі розкритикували співачку

26 липня, 14:49
Оля Полякова виступила на фестивалі Лайми Вайкуле (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова виступила на фестивалі Лайми Вайкуле (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка Оля Полякова виступила на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, який відвідали «хороші росіяни» Алла Пугачова та Максим Галкін (визнано іноземним агентом у Росії).

На фестивалі у Латвії Полякова виконала свої пісні У твоїх обіймах, Ей, секундочку і Warrior. Наприкінці виступу артистка звернулася до Пугачової та Галкіна. «Алла, Максим, дякую вам за підтримку України. Ми дуже сильно це цінуємо», — сказала Полякова зі сцени.

Реклама

А після концерту Полякова обійнялася з Галкіним і Пугачовою на червоній доріжці. Під час зустрічі співачка перейшла на російську. Галкін же розмовляв українською. «Очень рада вас видеть», — зазначила Полякова під час зустрічі з «хорошими росіянами».

У Мережі розкритикували Полякову за те, що вона подякувала Пугачовій та Галкіну за «підтримку України». Дехто нагадав артистці, що у 2014 році Галкін вів концерт до дня Росії в окупованій Ялті. «Мені так соромно й гидко за це», — написала у Threads ведуча та діджейка Дар’я Коломієць. «Так гидко, що просто пи**ець», — відреагувала співачка Марія Квітка.

Полякова зустрілася з Галкіним і Пугачовою (Фото: threads.com)
Полякова зустрілася з Галкіним і Пугачовою / Фото: threads.com
threads.com
Фото: threads.com
@novyny.live #юрмала #пугачева #галкін #полякова ♬ оригінальний аудіозапис - Новини.LIVE
@elenagura3 #аллаимаксим #дякуємо #полякова #LaimaRendezvous #2026 ♬ оригінальний аудіозапис - elena_gurina_

Після початку повномасштабної війни Галкін разом із Пугачовою та дітьми залишив РФ — родина переїхала до Ізраїлю. Галкін якось публічно заявив, що він, Пугачова та їхні діти мають паспорти Європейського Союзу.

Читайте також:
«Ми не держслужбовці». Українка Ангеліна Терська висловилася про своє розкішне весілля, на якому виступали Монатік із Галкіним
Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Оля Полякова Лайма Вайкуле Максим галкин

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини