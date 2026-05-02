Ольга Сумська зізналася, що Наталя Сумська не запросила її на святкування ювілею

Рідні сестри багато років не підтримують спілкування. «Вона мене не запрошувала, але я привітала. Тому що я пам’ятаю, що це така велична дата, і може колись, все ж таки, наші родинні стежки перетнуться», — зізналася акторка в інтерв'ю програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

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Легендарній актрисі Наталії Сумській 22 квітня виповнилося 70 років. Актрису нагородили орденом княгині Ольги. Син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва В’ячеслав продовжив акторську династію батьків: він грає у драматичному театрі імені Івана Франка в Києві та активно займається дубляжем.

Журналістка Ксенія Малинюк також запитала в Ольги Сумської, коли вона востаннє бачилася зі своєю старшою донькою, актрисою Антоніною Паперною, яка проживає з дітьми у Росії. «Я не хочу жодного слова говорити, тому що кожна фраза одразу летить у простір. Я бажаю собі насамперед витримки. Я намагаюся бути сильною, не реагувати на той хейт, який постійно виникає навколо нашої родини. І я мрію просто обійняти своїх рідних. Це моє рідне дитя, а я мама і я переживаю за них, звичайно», — прокоментувала Ольга Сумська. Паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем. У них двоє дітей.