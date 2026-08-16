Ольга Горбачова розповіла, чи розлучилися вони з Юрієм Нікітіним офіційно, і як поділили майно

Колишня співачка та телеведуча Ольга Горбачова зізналася, чи завершили вони з продюсером Юрієм Нікітіним шлюборозлучний процес. Горбачова оголосила про розставання з Нікітіним ще у липні 2025 року.

«Ми тільки подали документи місяць тому, ще не отримали результат», — сказала Горбачова в інтерв'ю програмі Ранок у великому місті на ICTV2. Співачка, яка зараз займається духовними практиками, відвідала прем'єру документального фільму Кузьма: Страшно веселий.

Реклама

«А як ви ділитимете нерухомість, майно, якісь фінансові витрати на дочок?» — запитала у Горбачової журналістка Ксенія Малинюк. «Все мені. Вся нерухомість мені, всі витрати чоловікові», — сміючись, відповіла Горбачова. «Ви не жартуєте?» — уточнила журналістка. «Ні», — сказала Горбачова.

Ольга Горбачова живе в США, але іноді приїжджає до Києва. Горбачова та Нікітін були одружені двічі. Пара перебувала в шлюбі з 2007 по 2009 рік. У 2011-му вони відновили стосунки, а у 2016-му знову одружилися. Вони виховують двох дочок — Поліну (будує кар'єру співачки) та Серафиму.

Нагадаємо, Олена Світлицька прокоментувала, чому Наталка Денисенко не запросила її на своє весілля з Юрієм Ярошенком. Денисенко — хрещена мати старшої доньки Світлицької, Віри. Колись близькі подруги нині не спілкуються.