«Треба налаштуватись». Ольга Горбачова відповіла, чи страшно їй повертатися в Україну

Ольга Горбачова приїхала в Україну із США, і подала документи на розлучення з Юрієм Нікітіним. Вона розповіла, чи не страшно їй повертатися до Києва і чи їздять на батьківщину її доньки.

В інтерв'ю телеведучій Марічці Падалко Ольга Горбачова, яка живе і будує кар'єру в Лос-Анджелесі, куди виїхала разом із колишнім чоловіком продюсером Юрієм Нікітіним та двома доньками, розповіла, як часто приїздить до України і чи не страшно їй сюди їхати.

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«Ми ж як до мами приїздим. Я відчуваю безпеку, не зважаючи на нічні атаки. Я відчуваю, що я ніби в матці. Де я можу перероджуватися, виходити ще в ширший світ. Де я можу знов народжуватись. Де я можу відпочивати. Я ніби в колисці. Звісно, коли ти бачиш щось по новинам, щоразу треба налаштуватись, щоб приїхати».

Вона зізналася, що цього року їй було їхати страшно.

«Щоліта я тут проводжу три-чотири місяці, але цей рік мені було складно їхати після травневих обстрілів».

Під час обстрілів Ольга Горбачова перебуває в підвалі.

На запитання, чи доньки приїздять до України, Горбачова відповіла ствердно.

«В підвалі. Старша давно їздить. Молодшу спочатку ми не возили, але минулого літа вона тут була. В підвалі. Молодша стала вже там підлітком. А старша — для неї взагалі не обговорюється те, щоб не їхати. Вона каже: „Я маю їздити додому“. Це для неї дуже важливо. Вона тут дуже живиться цією енергією. В неї тут багато друзів, з якими вона музику робить. В неї тут шкільні друзі і все ж таки перші закоханості…».

Колишня телеведуча і співачка Ольга Горбачова і колишній продюсер Юрій Нікітін оголосили про розлучення у липні 2025 року. Вони були одружені двічі. Пара перебувала в шлюбі з 2007 до 2009 років. Вони відновили свої стосунки у 2011-му, а у 2016-му — одружилися. Подружжя виховує двох доньок — Поліну та Серафиму.