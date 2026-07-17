«Ми дали собі ще півтора року». Ольга Горбачова розповіла про розлучення з Юрієм Нікітіним

Ольга Горбачова, яка наразі живе у США і допомагаю доньці там будувати кар'єру, під час поїздки до України дала велике інтерв'ю Марічці Падалко. У липні минулого року Горбачова оголосила про розлучиння із колишнім продюсером Юрієм Нікітіним. У розмові з Падалко Горбачова повідомила, що тільки в липні, під час поїздки до України, вона подала документи на розлучення з чоловіком, хоча про розрив стосунків пара оголосила рік тому.

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За словами Ольги, вони так довго зволікали з офіційним розлученням через оформлення документів для життя у США.

Горбачова зізналась, що по зірках вираховувала, коли подавати на розлучення, щоб не було ускладнень.

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На запитання, чи менш болячим є друге розлучення з тим самим чоловіком, Горбачова відповіла ствердно.

«Звісно, ми просто минулого разу розлучалися у такому болі і нез’ясованих якихось моментах, що тепер ми спершу все з’ясували, ми ходили на парну терапію, ми дали собі ще півтора року», — поділилася Горбачова.

За словами Горбачової, Нікітін хотів, аби вони залишилися в стосунках, а вона хотіла розлучитися.

«Він все зробив для мене і прийняв це. І я йому дуже вдячна».

Горбачова зізналася, що молодша донька останні півтора року відчувала, що розлучення висить у повітрі.

«Я думаю, що з другим розлученням, якщо люди з повагою людською ставлять один до одного, у вас може не бути такого тяжіння як між чоловіком і жінкою наприклад, але все одно ви родина. І, якщо по-людські так вирішувати і ставитися один до одного, то станеться безболісне розлучення, і, як каже моя подруга-психолог, компроміс — це не завжди, коли всім добре. Компроміс — це коли одна з людей, які беруть участь у цьому з’ясуванні стосунків, знайде в собі стільки любові, щоб прийняти умови іншої. І мені здається, що цією людиною був Юра, і я йому дуже вдячна», — поділилася Горбачова.

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Також Горбачова зізналася, що не хоче повертатися до свого дівочого прізвища.

«Але що стосується прізвища, в мене дуже велике питання, що з ним робити. Бо я його вже раз поміняла. А тепер думаю: от все ж таки, в сучасному світі не треба жінці міняти прізвище. Тому що, ну яка вона після цього незалежна >.< Я не шкодую. Мені треба було прожити цей досвід жінки по-справжньому за чоловіком. Але зараз я хочу прожити інший досвід, але зараз я хочу вже енергетично повертатися до прізвища Горбачова, ну вже вона наче віджило, заскладне, щоб працювати публічно там».

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін були одружені двічі. Пара перебувала в шлюбі з 2007 до 2009 років. Вони відновили свої стосунки у 2011-му, а у 2016-му — одружилися. Подружжя виховує двох доньок — Поліну та Серафиму.