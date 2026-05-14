«Будемо раді співпрацювати». Олена Зеленська зустрілася з першою леді Румунії у Бухаресті

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з першою леді Румунії Мірабелою Гредінару у Бухаресті, куди прибула разом з Володимиром Зеленським на саміт Бухарестської девʼятки .

На своїй сторінці в Facebook Зеленська розповіла, що познайомилась з Гредінару у березні на полях саміту Shaping the Future Together, який організувала Меланія Трамп, у Вашингтоні.

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Під час зустрічі у Бухаресті перша леді України запросила колегу на шостий Саміт перших леді та джентльменів у Києві.

«Щоразу беремо для обговорення найважливіші для всіх наших суспільств теми: безпеку, освіту, ментальне здоров’я, а потім робимо все, щоб вони трансформувалися в конкретні корисні результати для наших суспільств. Будемо раді співпрацювати з Румунією і в цьому теж», — заявила Олена Зеленська.

Фото: Олена Зеленська/Facebook

Вона додала, що Румунія допомагала очищувачами води після того, як росіяни підірвали Каховське водосховище, долучилася до ініціативи Warmth for Ukraine цієї зими, а також робила внесок до Фундації Олени Зеленської в межах проєкту із забезпечення учнів гаджетами для дистанційного навчання.

Фото: Олена Зеленська/Facebook

Крім цього, Бухарест є однією зі 119 локацій 59 країн, у яких уже працюють українські аудіогіди в межах проєкту з українізації провідних пам’яток світу. Зокрема, такий гід діє в Музеї імені Ґріґоре Антіпа, що належить до п’ятірки найкрасивіших природознавчих музеїв Європи. З 2022 року й до цього часу вхід у цей музей для українців є безплатним.