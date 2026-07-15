Діловий шик. Олена Зеленська з’явилася на державній вечері в Єлисейському палаці в елегантному вбранні

Перша леді України Олена Зеленська супроводжувала президента Володимира Зеленського на державній вечері у рамах зустрічі Коаліції охочих у Парижі 13 липня.

Вечеря для високопоставлених гостей відбулася в Єлисейському палаці. Перша леді України продемонструвала на офіційному заході елегантний образ.

Як відомо, для робочих виходів і закордонних поїздок Олена Зеленська завжди обирає вбрання від українських дизайнерів. Олена Зеленська з’явилася у чорному двобортному жакеті з гострими лацканами та класичній білосніжній сорочці від бренду A.M.G. (дизайнерка та засновниця — Олена Беттяр). Жакет і сорочку Зеленська поєднала з шовковою спідницею максі. Свій образ перша леді доповнила туфлями-човниками з гострим носком і сатиновим клатчем прямокутної форми від бренду Kachorovska (ціна клатча — 8900 гривень).

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Володимир і Олена Зеленські на державній вечері у Єлисейському палаці у Парижі, 13 липня / Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Найчастіше Олена Зеленська носить такі українські бренди, як Litkovska, Gasanova, Lake, A.M.G., The COAT by Katya Silchenko. У 2024 році дизайнерка та співзасновниця бренду Gunia Project Наталія Каменська припинила співпрацю з Оленою Зеленською.

Нещодавно Олена Зеленська у Туреччині зустрілася з дітьми-сиротами, евакуйованими з одеського будинку дитини Сонечко на початку повномасштабного вторгнення Росії.