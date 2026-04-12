З краплями штучного кришталю. Олена Зеленська привітала українців із Великоднем у вишитій сорочці від Ірини Каравай

Перша леді України Олена Зеленська приєдналася до президента Володимира Зеленського під час звернення до українців на честь Великодня.

Володимир Зеленський та Олена Зеленська привітали українців з Великоднем, записавши відеозвернення у Софійському соборі. Перша леді України з’явилася у вишитій сорочці FRANKO від дизайнерки Ірини Каравай (бренд KARAVAY). Олена Зеленська поєднала сорочку, названу на честь Івана Франка, з чорними штанами широкого крою.

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«Білий для мене — це завжди про свято, червоний — про життя. Особливий елемент — шовкові зав’язки, які на кінцях складаються в бантики з краплями штучного кришталю. Вчора, коли я побачила фото Олени саме у Великдень, подумала: вони схожі на сльози. А чиї вони — кожен вирішить для себе сам…», — зазначила Ірина Каравай у коментарі NV Life.

З прикрас перша леді обрала прості намиста та кулон-хрестик від українського бренду виняткових речей на основі традиційних етнічних культур Gunia Project. Президент Володимир Зеленський обрав вишиванку від DAMIRLI (чоловічий бренд одягу дизайнерки Ельвіри Гасанової).

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у Софійському соборі / Фото: Офіс Президента

На Великдень Володимир Зеленський та Олена Зеленська долучилися до святкового заходу для дітей загиблих захисників із Києва та Київської області у Софії Київській. Президент і перша леді вручили подарунки та поспілкувалися з дітьми.

Раніше перша леді України Олена Зеленська прокоментувала зусилля першої леді США Меланії Трамп щодо повернення викрадених українських дітей з Росії. За даними дослідників Єльського університету (США), Росія може утримувати близько 35 тисяч українських дітей, яких вважають безвісти зниклими.