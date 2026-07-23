«Знайшла дві прослушки». Олена Тополя розповіла подробиці справи про «злив» її інтимних відео у Мережу

Співачка Олена Тополя заявила, що досудове розслідування у справі про «злив» її інтимних відео у Мережу та вимагання грошей завершили. Водночас за її словами, вона знайшла у себе дві «прослушки».

Про це Олена Тополя заявила в інтервʼю Аліні Доротюк.

За словами співачки, напередодні ситуації із поширенням її інтимного відео у Мережу вона знайшла у «прослушку» у себе в сумці, а згодом ще один пристрій був у неї у квартирі.

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«Я шукала свої сережки й випадково знайшла „прослушку“ у квартирі. І це вже була друга, попередню я знаходила у себе в сумці ще в листопаді», — заявила Тополя.

Вона також розповіла, що правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про вимагання грошей. Найближчим чосом чоловік, якого Олена називає «Сергій Ж.» постане перед судом. Чоловік був лише виконавцем. Замовник заплатив йому 15 тис. доларів.

«Це не гра, друзі. Це не піар. Людина отримає своє по закону. Це створила не я. Кожен має відповідати за свої дії. Але це рішення зараз тільки по одному з виконавців. Далі продовжується справа щодо замовників, основних організаторів, так би мовити. Там ще декілька людей долучені до цієї комбінації», — сказала вона.

На всю організацію цієї історії головний замовник витратив приблизно в 100 тисяч доларів, проте поки триває слідство, вона не може назвати його ім'я публічно.

Співачка стверджує, що ситуації зі зливом відео готувалися ретельно. На ролику спеціально змінили дату, аби зробити видимість, ніби вона зрадила своєю колишньому чоловіку Тарасу Тополі.

За її словами, вона познайомилася із Сергієм Ж. вже після оголошення про розлучення. Чоловік удав, що ніби зачепив її машину, після чого ще деякий час її переслідував та телефонував.

Що відомо про «злив» інтимних відео за участі Олени Тополі

19 січня Олена Тополя повідомила, що її відео інтимного характеру було оприлюднене в Мережі без її згоди. За словами жінки, її шантажують і вимагають гроші за нього. Тополя заявила, що не збирається «ховатися чи соромитися», і написала заяву до поліції про шантаж.

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Згодом поліція повідомила про затримання чоловіка 2003 року народження, який може бути причетний до розповсюдження відео. Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Колишній чоловік Олени Тополі, співак Тарас Тополя, підтримав її після того, як стало відомо про «злиття» відео. Він заявив, що «Олена мала повне право на власне особисте життя».

У квітні сам Тополя заявляв, що його друзям телефонували невідомі від нібито його імені після інциденту з оприлюдненням інтимного відео його ексдружини Олени Тополі.

«Це відбувалось рано-вранці. Почали надходити файли нібито від мого імені. Як виявилося, це був іспанський номер. Мабуть, сподівалися, що хтось з моїх друзів відреагує. Щоб дізнатися якусь інформацію. Я не знаю», — сказав він.