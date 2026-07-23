«Декілька разів». Олена Тополя заявила, що її спонукали покинути карʼєру співачки

Співачка Олена Тополя, яка розповіла подробиці справи про «злив» її інтимних відео у Мережу, аявила, що її спонукали покинути карʼєру.

Олена дала інтервʼю Аліні Доротюк, під час якого журналістка зазначила, що знає співачку давно і неодноразово записувала з нею інтервʼю. Але зараз, за словами Доротюк, перед нею сидить впевнена в собі жінка, яка кілька разів наголошує на тому, що продовжить співати.

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«Тебе до цього спонукали?», — запитала Аліна в співачки, на що та відповіла: «Декілька разів будо таке. Так».

На уточнення від журналістки: «Тобто, щоб ти сиділа вдома і займалася дітьми?», Тополя відповіла ствердно.

Далі співачка пояснила, що була зайнята вихованням трьох маленьких дітей. При цьому з першою дитиною намагалася давати концерти тоді, коли у неї була така можливість.

«Але в мене вже не було можливості поїхати в тур. Я годувала молоком, його було багато з першою дитиною. Це постійне годування і зціджування, безсонні ночі. Їхати в тур, при цьому постійно зціджувати молоко, нереально. Тому це великий вклад. Це моя пожертва, яку я зробила заради своєї дитини, бо я її люблю», — сказала вона.

Олена Тополя додала, що різниця у віці між її старшим сином і середнім становить два з половиною роки, тому тоді не було й мови про відновлення карʼєри.

«Про яке відновлення карʼєри може йти мова, якщо одна дитина тільки почала ходити, ще в садочок не ходимо, і тут зʼявляється ще одна дитина, і знову підгузки, годування і безсонні ночі», — уточнила вона.

Співачка додала, що зіткнулася з післяпологовою депресією, але тільки зараз зрозуміла, що це була вона, а не «просто втома».

В експодружжя Тараса та Олени троє дітей: 12-річний Роман, 10-річний Марк і п’ятирічна Марія.