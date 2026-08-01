«Любов». Олена Світлицька з Тарасом Цимбалюком прийшла на весілля друзів
Олена Світлицька з Тарасом Цимбалюком прийшла на весілля друзів (Фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Акторка Олена Світлицька вкотре підігріла чутки про роман з Тарасом Цимбалюком. Світлицька з’явилася на весіллі друзів разом з колишнім головним героєм шоу Холостяк.
Цимбалюк і Світлицька останнім часом часто діляться в Instagram спільними відео та фото. Нещодавно вони відвідали весілля підприємців Спартака та Юлії Велішаєвих. А тепер з’явилися разом на іншій церемонії.
Світлицька показала фото, на яких позує з Цимбалюком на весіллі рієлторів Всеволода Жаворонкова та Аліни Бондаренко у Києві. «Любов», — підписала кадри з весільної вечірки акторка.
Ще у січні Олена Світлицька спровокувала чутки про роман з Тарасом Цимбалюком. Вони разом зустріли Новий рік у Буковелі. Світлицька розлучилася з чоловіком Миколою після дев’яти років шлюбу у січні 2025 року. Від цього шлюбу в акторки є дві доньки — Віра та Марія. Раніше Світлицька називала Цимбалюка своїм «близьким другом». Світлицька не спілкується зі своєю кумою Наталкою Денисенко, яка активно підтримувала Цимбалюка на шоу Холостяк.
Нещодавно стало відомо, що Наталка Денисенко та її коханий, манекенник і актор Юрій Ярошенко, укладуть шлюбний контракт. Денисенко та Ярошенко вже готуються до весілля.