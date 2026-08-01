«Любов». Олена Світлицька з Тарасом Цимбалюком прийшла на весілля друзів

Акторка Олена Світлицька вкотре підігріла чутки про роман з Тарасом Цимбалюком. Світлицька з’явилася на весіллі друзів разом з колишнім головним героєм шоу Холостяк.

Цимбалюк і Світлицька останнім часом часто діляться в Instagram спільними відео та фото. Нещодавно вони відвідали весілля підприємців Спартака та Юлії Велішаєвих. А тепер з’явилися разом на іншій церемонії.

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Світлицька показала фото, на яких позує з Цимбалюком на весіллі рієлторів Всеволода Жаворонкова та Аліни Бондаренко у Києві. «Любов», — підписала кадри з весільної вечірки акторка.

Олена Світлицька з'явилася на весіллі друзів з Тарасом Цимбалюком / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Ще у січні Олена Світлицька спровокувала чутки про роман з Тарасом Цимбалюком. Вони разом зустріли Новий рік у Буковелі. Світлицька розлучилася з чоловіком Миколою після дев’яти років шлюбу у січні 2025 року. Від цього шлюбу в акторки є дві доньки — Віра та Марія. Раніше Світлицька називала Цимбалюка своїм «близьким другом». Світлицька не спілкується зі своєю кумою Наталкою Денисенко, яка активно підтримувала Цимбалюка на шоу Холостяк.

Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Нещодавно стало відомо, що Наталка Денисенко та її коханий, манекенник і актор Юрій Ярошенко, укладуть шлюбний контракт. Денисенко та Ярошенко вже готуються до весілля.