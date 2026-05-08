Олена Світлицька прокоментувала припинення спілкування з Наталкою Денисенко і відповіла, які стосунки її пов’язують з Тарасом Цимбалюком

Актриса Олена Світлицька в інтерв'ю РБК заявила, що більше не вірить у глибоку жіночу дружбу. Як відомо, Світлицька посварилася зі своєю кумою Наталкою Денисенко і вони навіть ігнорують одна одну на світських заходах.

«У мене багато друзів. Ось зараз, наприклад, ми знімаємося з Надією Хільською. Ми з нею знайомі шість днів буквально, але вона вже моя близька подруга. Ну, тому що відчувається цей конект, відчуваєш одразу людину, можеш ти їй довіряти чи ні», — зазначила Олена Світлицька.

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Актриса натякнула на можливу причину сварки з Наталкою Денисенко. «Якщо в жіночій дружбі є зрада, то навряд чи я зможу колись це пробачити. Може елементарно навіть, якщо твоя подруга розповіла таємницю твоєму бойфренду. Ось ви прийшли і ділитеся своїм найпотаємнішим, тим, що взагалі не повинен ніхто знати. Це те, що тільки ми знаємо одне про одного. А я розповідаю це твоєму коханому. І йому це робить боляче, і мені це робить боляче, і всім. Ось це зрада. Я в принципі довірлива, але це те, що розбиває серце вщент просто», — прокоментувала Світлицька.

«А ви взагалі вірите у жіночу дружбу?», — запитала журналістка в актриси. «Напевно, ні. Ну, в таку глибоку, в яку вірила раніше… ні», — сказала Світлицька. Актриса відмовилася ділитися подробицями своєї сварки з Денисенко. «Ой, ми вже там багато про це говорили у попередніх темах. Я думаю, що ви вже все і так знаєте, все прочитали, тому мені просто більше нічого сказати», — сказала Світлицька.

Наталка Денисенко — хрещена мама старшої доньки Світлицької Віри. Ще у січні Денисенко підтвердила сварку зі Світлицькою. Акторка не захотіла розкривати всі подробиці конфлікту, але уточнила, що йдеться про «ревнощі та заздрість».

Олена Світлицька також прокоментувала свої стосунки з Тарасом Цимбалюком: «Ми з ним близько дружимо. Я знаю багато його таємниць, він моїх, підтримуємо один одного. У нас багато спільних друзів, спільна компанія. Ще у 2019 році в серіалі Мавка ми створили цю акторську хімію для того, щоб глядачу було цікаво дивитися цей серіал. Потім ми створили хімію, коли грали в Кайдашах Мотрю і Карпа, і в Основному Інстинктів ми теж грали з ним пару. Тому, звісно, якщо люди думають, що між нами є хімія, значить ми добре справилися зі своїми ролями».