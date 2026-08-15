Олена Світлицька зізналася, чому Наталка Денисенко не запросила її на своє весілля

Акторка Олена Світлицька прокоментувала, чому Наталка Денисенко не запросила її на своє весілля з Юрієм Ярошенком. Денисенко — хрещена мати старшої доньки Світлицької, Віри. Колись близькі подруги нині не спілкуються.

Світлицька, яка останнім часом активно підігріває чутки про роман з Тарасом Цимбалюком, зазначила, що вони з Денисенко поки що не помирилися. Цимбалюк також пропустив весілля Денисенко та Ярошенка.

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«Ну як же вона могла запросити? Ми навіть заблоковані одна в одної. Але я бачила все одно, не дивлячись на те, що заблокована, бачила і світлини, і відео, і бачила сльози щастя і Юри, і Наталки. Дуже приємно дивитися на них, що ця історія, яка зароджувалася в мене на очах, має таке красиве продовження», — зазначила Світлицька в інтерв'ю програмі Ранок у великому місті на ICTV2. Актриса відвідала прем'єру документального фільму Кузьма: Страшно веселий.

«Чи намагалися ви її (Денисенко) якось привітати?» — запитала у Світлицької журналістка Ксенія Малинюк. «Користуючись можливістю, можу привітати її зараз. Вітаю з весіллям. Щасливої долі», — сказала акторка.

Нагадаємо, ще у січні Денисенко підтвердила сварку зі Світлицькою. Актриса не захотіла розкривати всі подробиці конфлікту, але уточнила, що йдеться про «ревнощі та заздрість». Нещодавно Світлицька та Цимбалюк відвідали весілля підприємців Спартака та Юлії Велішаєвих.