«Важке і болюче питання». Олена Шоптенко відповіла, чи повернеться в Україну для постійного життя

Танцівниця і хореографка Олена Шоптенко, яка на початку повномасштабного вторгнення разом із сином евакуювалася до Австрії, чесно відповіла, чи повернення в Україну для постійного проживання.

В своєму Instagram Олена Шоптенко відповідала на питання підписників, і зокрема одне з них стосувалося повернення в Україну на постійній основі. Вона чесно зізналася, що хотіла б повернутися додому, але це повернення залежить від кількох факторів, а не від її особистого бажання.

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«Дуже важке і болюче питання. Якщо дозволить безпекова ситуація, я б хотіла повернутись. Проте остаточне рішення прийматиму по факту і з огляду не тільки на мої бажання. А й на те, як краще буде для сина, який і так пережив достатньо стресу під час несподіваного переїзду та адаптації у новій країні», — написала Олена Шоптенко.

Фото: alena_shoptenko/Instagram

Танцівниця залишила Україну разом із сином на початку повномасшабного вторгнення. Тоді синові Олексію було чотири роки. Вже майже п’ять років вони живуть у столиці Австрії Відні. Іноді Олена Шоптенко приїздить ненадовго до України.

У 2025 році Олена Шоптенко оформила розлучення зі своїм другим чоловіком і батьком дитини підприємцем Олексієм Івановим. В інтерв'ю Марічці Падалці вона розповіла, що вони з чоловіком розійшлися ще до повномасштабного вторгення. Пара одружилася у 2016 році. Першим чоловіком Шоптенко був Дмитро Дикусар, який зараз захищає Україну зі зброєю в руках.