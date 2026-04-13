«Всі романтичні штучки закінчуються». Олена Мозгова розкрила секрет міцних стосунків з Девідом Аксельродом

«Взаємоповага перш за все, намагання зрозуміти сторону іншого. Намагаємося зробити один одному приємне, підтримати. Всі ці романтичні штучки все ж таки закінчуються, і якщо немає такого бекграунду як дружба, така справжня, і взаємопідтримки, то як правило, такі шлюби розвалюються і все. Ми іноді створюємо собі якісь такі романтичні штучки, але зараз не той час, і не до них навіть. Тому ми живемо і насолоджуємося кожною хвилиною, яку ми проживаємо. Ось і все», — зазначила Мозгова, яка залишається продюсером свого чоловіка.

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Олена Мозгова та Девід Аксельрод разом понад 20 років. Вони почали зустрічатися у 2006 році, а офіційно оформили шлюб у січні 2015 року.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Девід Аксельрод вступив у територіальну оборону. Під час служби він отримав травму. Артист переніс дві операції. Після реабілітації Аксельрод поповнив лави Національної гвардії. Зараз він служить у Києві, але планує відновити кар'єру співака. Девід Аксельрод та Олена Мозгова виховують спільну доньку Соломію, яка народилася у 2015 році.

Раніше Олена Мозгова прокоментувала скандал, який розгорівся під час ювілейного концерту Віктора Павліка в Палаці Україна, і пояснила, чому публічно підтримала Сергія Пермана.