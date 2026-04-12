Олена Мозгова розповіла, чи відновить кар'єру співака її чоловік Девід Аксельрод, який служить у Нацгвардії

Продюсер Олена Мозгова в інтерв'ю програмі Ближче до зірок на ТЕТ розповіла про свого чоловіка, співака Девіда Аксельрода, який зараз служить у Нацгвардії.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Девід Аксельрод вступив у територіальну оборону. Під час служби він отримав травму. Артист переніс дві операції (були порвані зв’язки коліна). Після реабілітації Аксельрод поповнив лави Національної гвардії.

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«Він служить у Києві, тому що у нього обмеження. Не можна дуже важкі навантаження. Тому що зв’язка розірветься знову, і її вже втретє її не зможуть зшити», — прокоментувала Мозгова, яка залишається продюсеркою свого чоловіка.

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Девід Аксельрод планує відновити кар'єру співака. «Ми дописуємо альбом, це трохи дистанційно. Робимо його безкомпромісно по відношенню до того, що він хоче співати», — додала Олена Мозгова. Девід Аксельрод та Олена Мозгова виховують спільну доньку Соломію, яка народилася у 2015 році.

Раніше Олена Мозгова прокоментувала скандал, який розгорівся під час ювілейного концерту Віктора Павліка в Палаці Україна, і пояснила, чому публічно підтримала Сергія Пермана. Павлік мав виступити на концерті Мій Music Hall, який організувала Мозгова в Палаці Україна.