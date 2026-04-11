Олена Мозгова зізналася, що Віктор Павлік відмовився від виступу на її шоу, і розкритикувала дружину артиста Катерину Репяхову

Нещодавно гучний скандал спалахнув між дружиною Павліка і його концертним директором Катериною Репяховою та організатором концерту і директором Національного палацу мистецтв Україна Сергієм Перманом. Репяхова заявила про погрози та приниження зі сторони організаторів концерту. Мозгова встала на бік організаторів концерту Павліка.

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«Я у першу чергу продюсерка, режисерка. Створюю програми. Я знаю, чого це вартує. Тому я завжди буду на боці продюсерів і режисерів. Особливо тоді, коли у це вкладаються гроші, і не артиста. Тебе запросили — прислуховуйся, тобі ніхто не хоче поганого. Усі працюють на найкращий результат. Не треба було влаштовувати хайп цій дівчині, а конструктивно розмовляти, і розв’язувати проблеми, які, очевидно, були. Оскільки вона за фахом блогерка, то їй, звісно, на руку ці перегляди й скандали, які вона весь час викидала і підігрівала. Думаю, нарешті заробила пару копійок і вже заспокоїться. Нехай подає заяви, у нас демократична країна. Із Сергієм, окрім величезного стресу, все добре. Там був гіпертонічний криз. А так усе працює у штатному режимі», — прокоментувала Олена Мозгова в інтерв'ю Наодинці з Гламуром.

Віктор Павлік мав виступити на концерті Мій Music Hall, який організувала Мозгова у Палаці Україна. Артист був заявлений на афіші, але відмовився від виступу.

«Я Віті чесно сказала, що він може прийти й знятися, але без своєї директорки. Я сказала: „Мені не треба скандалів на моєму проєкті, а я так розумію, що ви без скандалів просто не можете“. Він сказав, що не може не взяти дружину. Сам відмовився», — зазначила Мозгова.

Репяхова в Stories відреагувала на інтерв'ю Мозгової. Дружина Павліка показала хейтерський коментар. «Не знаю, про яку мою істерику йдеться, але те, що вона в декого триває, то це факт», — написала Катерина Репяхова.