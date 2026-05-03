«Неетично». Олена Лавренюк відреагувала на критику Олексія Суровцева фільму Всі відтінки спокуси, в якому знялася з Дантесом

Суровцев заявив, що покинув показ фільму через 15 хвилин після початку. «Пішли з дружиною після перших 15 хвилин. Дійсно, було погано все — режисерська робота, операторська, акторська (у всіх), декорації, світло, мізансцени, костюми. Все було настільки шаблонно і на любителя», — зазначив актор.

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Олена Лавренюк на показі Диявол носить Прада 2 прокоментувала критику колеги. «Звісно, кіно може сподобатися, чи не сподобатися. Але, мені здається, що це трошки неетично, подивившись лише 15 хвилин, поставити вердикт усім. Тим паче Олексій наче актор», — сказала актриса в інтерв'ю програмі Ближче до зірок на ТЕТ.

Фото: Кадр із відео

Лавренюк також зізналася, що зустрічалася з Суровцевим на зніманнях після його висловлювань. «Я не очікувала, що ми там побачимо один одного. Олексій почав говорити про те, що зараз потреба у добрі, щоб соціальні мережі теж несли позитивні емоції. Я в принципі з ним згодна, але, на жаль, його соцмережі не завжди несуть добрі та позитивні емоції», — зазначила актриса.

Режисерка Ірина Громозда у фільмі Всі відтінки спокуси переплітає еротику, містицизм і трилер, а ще повертає із забуття постать українського винахідника Йоганна Зега. «Ця історія має знайти свого глядача. Це нетипове кіно, не класичний жанр. Усе залежить від людини, яка його дивитиметься: наскільки вона „надивлена“ і які стрічки бачила раніше. Наша форма відрізняється — це артмейнстрим, складне поєднання мистецтва і попкультури», — розповідала раніше про фільм Лавренюк.