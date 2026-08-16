Олена Кравець потрапила в об'єктив Ніколаса Карми та розсекретила вартість свого образу
Олена Кравець з молодшими дітьми (Фото: instagram.com/lennykravets)
Акторка Олена Кравець стала героїнею популярної рубрики Скільки коштує Look?. Артистка потрапила в об'єктив блогера Ніколаса Карми.
Карма зустрів Кравець на фіналі Тисячовесни (державна програма підтримки культури) в Івано-Франківську. Актриса зазначила, що оцінює свій образ у 150 доларів. Кравець одягла лляну сукню, а сумку від українського бренду придбала на маркеті Всі. Свої.
«Чесно кажучи, я не знаю, скільки коштує мій образ. Думаю, що 150 доларів. Повірте, я трачусь, але так щоб по серйозному іноді, то на сумки, взуття й окуляри», — сказала акторка.
Карма також зробив комплімент Кравець, зазначивши, що вона дуже молодо виглядає. «Ми зайшли в класну фазу таку, коли 50-річна жінка може вже сьогодні подбати про себе таким чином, щоб подобатися собі у дзеркалі», — прокоментувала акторка, яка стала суддею шоу Україна має талант на СТБ (прем'єра 23 серпня).
«А що робить вас щасливою?» — запитав Карма в актриси. «Коли діти вночі сплять, коли не треба бігти через тривоги. Коли відсутня метушня як така», — відповіла Кравець.
Раніше Олена Кравець розповіла про кризу у стосунках з чоловіком Сергієм, який служить у ЗСУ. На подкасті блогера Ігоря Заболотного Кравець зізналася, як їй вдалося зберегти шлюб.