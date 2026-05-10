Олена Кравець зізналася, як поставилася до рішення доньки кинути університет, і відповіла, чи готова стати бабусею

Дочка Олени Кравець лише рік провчилася в Інституті журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю Реклама та зв’язки з громадськістю. У листопаді 2025 року донька Кравець Марія повідомила, що звільнилася з бутика Даші Кацуріної.

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«Ну я не можу тиснути тут, я не можу її взяти за руку, і відвезти кудись вчитися. Я хочу, щоб вона вчилася, тому що їй цікаво. Тому що, тільки у цьому випадку це має якийсь сенс. І має потім якийсь ефект. У мене є звісно питання внутрішнє, але вона доросла. Я просто не вважаю за потрібне їй вказувати як жити, і що робити. Ми не подруги, які можуть ділитися всім одна з одною, бо є певні рольові моделі. Я все ж таки мама. У нас дуже близькі стосунки. Я все розумію, тому не вимагаю щоденного спілкування. Абсолютно за бажанням, і так, щоб був час засумувати одна за одною», — прокоментувала актриса.

Олена Кравець із доньками / Фото: instagram.com/lennykravets

Марія Кравець зустрічається з танцівником Ростиславом Сидоренком, який, як і його дівчина, професійно займається хіп-хопом. Олена Кравець чесно відповіла, що думає про статус «бабусі». «Життя таке непередбачуване. Внутрішньо я не готова, чесно. Зараз ні. Раптом що, то куди я подінуся», — зазначила Кравець.

Марія Кравець з коханим / Фото: instagram.com/maarriill

Раніше Олена Кравець показала зворушливий момент зустрічі чоловіка з дітьми. Ще у жовтні 2025 року Сергій Кравець мобілізувався до лав ЗСУ.