«Найкращий подарунок». Олена Кравець зворушила відео зустрічі чоловіка-захисника з дітьми

12 квітня, 10:40
Олена Кравець розчулила відео з чоловіком і дітьми (Фото: Неводнича Поліна)

Олена Кравець розчулила відео з чоловіком і дітьми (Фото: Неводнича Поліна)

Акторка Олена Кравець показала зворушливий момент зустрічі чоловіка з дітьми. Ще у жовтні 2025 року Сергій Кравець мобілізувався до лав ЗСУ.

Військовослужбовець Сергій Кравець (раніше був продюсером студії Квартал 95) приїхав додому, і разом із сім'єю відсвяткує Великдень. На сторінці в Instagram акторка опублікувала відео, на якому захисник обіймає своїх молодших дітей, сина Івана та доньку Катерину. Сергій Кравець зробив сюрприз своїм дітям.

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«Найкращий подарунок на свята», — підписала зворушливе відео з чоловіком і молодшими дітьми актриса. У Олени Кравець та її чоловіка Сергія троє дітей: донька Марія та близнюки Іван і Катя. У вересні Олена та Сергій Кравець відсвяткують 24-ту річницю весілля.

Сергій Кравець із молодшими дітьми (Фото: instagram.com/lennykravets)
Сергій Кравець із молодшими дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Раніше акторка Олена Кравець розповіла про кризу в шлюбі з чоловіком Сергієм, який поповнив лави ЗСУ. На подкасті у блогера Ігоря Заболотного Кравець зізналася, як зберегла свій шлюб.

Також повідомлялося, що діти Олени Кравець влаштували їй сюрприз після вистави. 23-річна Марія Кравець разом із братом Іваном і сестрою Катериною, вийшли на сцену, щоб привітати зіркову маму. У листопаді 2025 року донька Кравець Марія повідомила, що звільнилася з бутика Даші Кацуріної.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Олена Кравець Актриса

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